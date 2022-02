Noel sa stal olympijským šampiónom v slalome, Andreas Žampa nedokončil 2. kolo

Francúzsky lyžiar Clement Noel zvíťazil v stredajšom slalome na ZOH 2022 v Pekingu. Zlato získal s náskokom 61 stotín sekundy pred strieborným Rakúšanom Johannesom Strolzom, bronz si vybojoval úradujúci majster sveta v tejto disciplíne Sebastian Foss-Solevaag z Nórska (+0,70 s).

Slovenský reprezentant Adam Žampa skončil na 25. pozícii s mankom 6,92 sekundy, jeho mladší brat Andreas nedokončil druhé kolo.

Po prvom kole sa usadil na čele Strolz, ktorý už v Číne triumfoval v alpskej kombinácii. Časové rozdiely však boli minimálne, viedol iba o dve stotiny sekundy pred Nórom Henrikom Kristoffersenom, Foss-Solevaag na priebežnej tretej pozícii zaostával len o šesť stotín. Noelovi patrila šiesta priečka s odstupom 0,38 s. Strolz štartujúci s číslom 19 predviedol agresívnu jazdu s maximálnou dávkou rizika a hoci sa nevyvaroval chýb, vypracoval si tesný náskok pred duom nórskych spolufavoritov. Nástrahy trate nezvládol Strolzov krajan Manuel Feller, prvé kolo nedokončil ani Švéd Kristoffer Jakobsen.

Dvadsaťštyriročný Noel predviedol suverénne najrýchlejšiu druhú jazdu a dosiahol životný úspech, dosiaľ na vrcholných podujatiach medzi dospelými medailu nezískal. Pred štyrmi rokmi na ZOH 2018 v Pjongčangu obsadil štvrté miesto. V tejto sezóne Svetového pohára síce zvíťazil v úvodnom slalome vo francúzskom Val d´Isere, ale z nasledujúcich piatich súťaží skončil najvyššie na ôsmom mieste.

Adam Žampa figuroval po prvom kole na 32. mieste sa stratou 3,84 na Strolza, Andreas sa zaradil na 33. priečku s odstupom 4,14 s za lídrom. Starší zo súrodencov absolvoval v Pekingu prvý slalom po dvojročnej prestávke, pre problémy s chrbtom sa sústredil na obrovský slalom. V druhom kole sa dokázal posunúť o sedem pozícií a umiestnil sa v elitnej tridsiatke, hoci s obrovskou stratou na víťaza. Andreas Žampa, ktorý sa na vrcholnom podujatí predtým predstavil v slalome na ZOH 2018 v Pjongčangu, vypadol v druhom kole.

"Stalo sa to rýchlo. Vedel som, že musím pustiť lyže do roviny, ale trochu mi to tam podšmyklo. Ale nič sa mi nestalo," povedal Andreas Žampa pre TASR.

slalom - muži: 1. Clement Noel (Fr.) 1:44,09 min, 2. Johannes Strolz (Rak.) +0,61 s, 3. Sebastian Foss-Solevaag +0,70, 4. Henrik Kristoffersen (obaja Nór.) +0,79, 5. Loic Meillard +0,80, 6. Daniel Yule (Švaj.) +0,86, 7. Linus Strasser (Nem.) +0,93, 8. Giuliano Razzoli (Tal.) +0,96, 9. Albert Popov (Bul.) +1,06, 10. Alexander Chorošilov (ROC) +1,08, ... 25. Adam ŽAMPA +6,92 s, Andreas ŽAMPA (obaja SR) nedokončil 2. kolo.