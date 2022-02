Žampovci po 1. kole slalomu v tretej desiatke, Andreas: Všade som sa trápil!

Rakúsky lyžiar Johannes Strolz (29) sa usadil na čele po 1. kole slalomu na ZOH 2022 v Pekingu.

Olympijský šampión v alpskej kombinácii bol o dve stotiny rýchlejší ako Nór Henrik Kristoffersen. Ďalší nórsky slalomár Sebastian Foss-Solevaag zaostal o šesť stotín.

Slovenský reprezentant Adam Zampa figuroval po 1. kole na 32. mieste sa stratou 3,84 na Strolza. Jeho mladší brat Andreas sa zaradil na 33. priečku s odstupom 4,14 na lídra. Adam Žampa absolvoval v Pekingu prvý slalom po dvojročnej prestávke, pre problémy s chrbtom sa sústredil na obrovský slalom.

Andreas sa na vrcholnom podujatí naposledy predstavil v slalome na ZOH 2018 v Pjongčangu. "Bola to celkom šou. Všade som sa trápil, ja trénujem len obrák, ale ak je šanca ísť slalom na olympiáde, treba ísť. Ale dalo sa to. Bola to moja prvá slalomová jazda za uplynulá dva roky, v druhom kole to snáď bude lepšie," povedal Andreas Žampa.

Strolz štartujúci s číslom 19 predviedol agresívnu jazdu s maximálnou dávkou rizika a hoci sa nevyvaroval chýb, vypracoval si tesný náskok pred duom nórskych spolufavoritov. Nástrahy trate nezvládol Strolzov krajan Manuel Feller, prvé kolo nedokončil ani Švéd Kristoffer Jakobsen.