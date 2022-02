Zlatá Petra Vlhová sa doma najviac tešila na poriadne jedlo: A teraz veľký glóbus!

Zlatá medailistka Petra Vlhová (26) je už doma. V utorok krátko po deviatej pristálo lietadlo so slalomovou hviezdou vo Schwechate, odkiaľ zamierila do Bratislavy, kde ju, únava sem-únava tam, čakalo niekoľko povinných prijatí ako predjedlo veľkých osláv veľkého úspechu, ktoré ju neminú.

Veď olympijské zlato, najmä zo zimných hier, športovec zo Slovenska tak často nezískava... Na stretnutí s novinármi prezradila, že mentálne a fyzické vyčerpanie, pre ktoré skončila v Pekingu skôr, odchádza, takže má nový cieľ: „Teraz chcem veľký glóbus!“

Našli ste vo svojej jazde chybu?

Našla, a nejednu...

Kde našla miesto zlatá olympijská medaila? Aj ste s ňou spali?

To nie, ale mala som ju stále pri sebe. Na očiach, aby som s ňou zaspávala a prebúdzala sa pohľadom na ňu.

Je medaila ťažká?

Keď ju mám dlho na krku, bolí ma. Tak ju musím trochu podopierať.

Boli to veľké nervy po prvom kole slalomu, ktorý vám vôbec nevyšiel?

Veľké. Boli tam aj slzy. Bola som sklamaná, hovorila som si, že som znovu zlyhala a znovu nepredviedla výkon, na aký mám. Ale ako som už povedala, mám pri sebe vždy svoj skvelý tím, ktorý ma opäť raz podržal. Oni ma presvedčili, že na to mám.

Vstrebali ste už tieto emócie?

Pomaly to prichádza každým dňom. Každým ránom je pocit lepší. Postupne si to uvedomujem. Stále si hovorím: Bože, som olympijská víťazka. Veľmi sa z toho teším.

Stihli ste v Pekingu osláviť splnenie veľkého sna?

Oslava bola nie hneď, ale trochu neskôr. Nevedela som totiž, ako sa rozhodnem, či budem na olympiáde pokračovať. A až keď som sa rozhodla pre návrat domov, tak sme to oslávili. Myslím si, že oslava bola hodná zlata.

Bola cesta k olympijskému zlatu psychicky náročnejšia ako k veľkému glóbusu?

Ťažko sa to porovnáva. Olympiáda je o jednom dni, glóbus o celej sezóne. Pri oboch som musela byť mentálne silná. Nerada by som to hodnotila. Vyhrať obe súťaže je psychicky i fyzicky náročné.

V kariére ste už dosiahli veľa. Vlastne všetko, čo ste si vysnívali. Ste olympijskou šampiónkou, majsterkou sveta aj držiteľkou veľkého glóbusu. Neobávate sa straty motivácie?

Som veľmi namotivovaná na obhajobu veľkého glóbusu, aj preto som sa rozhodla radšej vrátiť domov a pripraviť sa na zvyšok sezóny vo Svetovom pohári. Urobím všetko pre to, aby som bola stopercentná. Keďže chcem obhájiť celkového prvenstvo, plánujeme štartovať aj v rýchlostných disciplínach.

Bude po zisku zlata z olympiády Petra Vlhová iná?

Snom každého športovca je získať medailu z olympiády. Je to posledná trofej, ktorá mi v kariére chýbala. Splnila som si posledný sen. Nemyslím si však, že budem iná. Stále budem chcieť vyhrávať viac a viac.

Na čo sa doma najviac tešíte?

Na najbližších. Budem robiť to čo vždy. Dám si dobré jedlo. Teším sa na normálnu stravu, lebo v Číne som toho mala plné zuby. Budem oddychovať, najmä mentálne. Potom začnem trénovať, pôjdeme na sneh a pokračujeme.

Zvítanie s rodičmi, otcom Igorom a mamou Zuzanou, sa v utorok nekonalo. Príde na rad neskôr. „Všetko spôsobilo moje rozhodnutie odísť z Pekingu skôr. Pôvodne som mala štartovať ešte v kombinácii. Naši sa teraz bicyklujú na dovolenke na Kanárskych ostrovoch,“ prezradila Petra, ktorá dodala, že sa jednoducho nevedeli vrátiť, a tak rodinnú oslavu zlatého triumfu odložili na sobotu.

Po ZOH 2022 sú na programe ešte štyri podujatia SP a Petra ich absolvuje kompletné:

26. - 27. februára: Crans Montana - dva zjazdy

5. - 6. marca: Lenzerheide - super-G + obr. slalom

11. - 12. marca: Aare - obr. slalom + slalom

16. - 20. marca: Courchevel - finále SP