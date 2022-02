Mbappého prestup je údajne definitívou: Stane sa z neho najlepšie platený hráč histórie?

Francúzská futbalová superhviezda útočník Kylian Mbappé sa vraj definitívne dohodol na prestupe so svojim budúcim zamestnávateľom Realom Madrid.

Podľa dobre informovaných talianskych médií sa 23-ročný Francúz stále v službách tímu Paríž Saint-Germain pripojí k novým spoluhráčom v letnom prestupovom termíne.

S vedením Realu sa údajne dohodol na zmluve do roku 2027 a na ročnom plate, ktorý sa bude pohybovať na úrovni 25 - 30 miliónov eur. To by z neho urobilo jedného z najlepšie platených futbalistov sveta. Informuje o tom portál švajčiarskeho denníka Blick.

Obávaný útočník "Les Bleus" mal požadovať bonus za počet predaných dresov s jeho menom. Prezident Realu Florentino Perez to však odmietol.

Bývalý hráč Realu Madrid a súčasný Mbappého spoluhráč v PSG Achraf Hakimi v rozhovore pre španielsky denník "Marca" uviedol: "Prajem mu všetko najlepšie - v kariére aj v živote. Teraz proti Realu zrejme nastúpi ako jeho budúci hráč."

A práve v utorkovom prvom osemfinálovom zápase Ligy majstrov, v ktorom Paríž St. Germain privíta Real Madrid, by majster sveta z roku 2018 nemal chýbať. V Paríži sa však stále nádejajú, že prípadný úspech nad Španielmi by presvedčil majstra sveta Mbappého, aby zostal v Parku princov.