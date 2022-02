Vlhová má po zlate zo ZOH pred sebou ďalší cieľ: Na záver sezóny môžem byť veľmi silná!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) si ziskom olympijského zlata v slalome splnila hlavný tohtosezónny cieľ a bez tlaku môže zabojovať o obhajobu veľkého glóbusu.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Pred záverečnou fázou ročníka Svetového pohára zaostáva na druhom mieste celkového poradia iba o sedemnásť bodov za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá na rozdiel od Vlhovej zažila v Pekingu sklamania.

Slovenská reprezentantka ani po návrate do rodnej krajiny nezapochybovala o svojom rozhodnutí predčasne ukončiť účinkovanie v Číne. Oželela šancu popasovať sa o ďalší cenný kov vo štvrtkovej alpskej kombinácii.

"Neľutujem to a som veľmi šťastná, že som urobila toto rozhodnutie. Nebolo jednoduché, v prvom rade sa však pozerám na seba a nie na ostatných. Ja som to takto cítila a zhodla som sa na tom aj s trénerom Maurom Pinim," zdôraznila Vlhová na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave, na ktorej prezradila aj čo-to z osláv titulu: "Boli trošku neskôr, pretože som ešte nevedela, či budem pokračovať. Keď som sa rozhodla, že na olympiáde skončím, zostali sme tam dva dni a myslím si, že oslava bola hodná zlata."

Vlhová už vo veku 26 rokov dosiahla v kariére, čo mohla. Je čerstvá olympijská šampiónka, úradujúca víťazka prestížneho seriálu SP a v roku 2019 získala titul majsterky sveta. Straty motivácie sa však neobáva: "Pre každého športovca je sen mať medailu z olympiády, či už bronzovú, striebornú, alebo zlatú. Som hrdá, že za celý život som dokázala urobiť maximum, aby som sa stala olympijskou víťazkou. Bol to posledný kúsok skladačky, ktorý mi chýbal, ale aj tak budem chcieť stále víťaziť. Stále som motivovaná. Teraz už mám všetko, už môžem len prekonávať rekordy. Ciele si budem stále dávať rovnaké. Kým ma to bude napĺňať a baviť, tak to budem robiť."

Najbližšou métou môže byť práve obhajoba veľkej sezónnej trofeje. Po ZOH 2022 sú na programe ešte štyri podujatia SP a Vlhová ich absolvuje kompletné. V Crans Montane sa pôjdu dva zjazdy (26. a 27. februára), v ďalšom švajčiarskom stredisku Lenzerheide sa uskutočnia super-G a obrovský slalom (5. a 6. marca), vo švédskom Are sa budú konať obrák a slalom (11. a 12. marca) a rozhodovať sa môže až vo finále vo francúzskom rezorte Courchevel/Meribel (16.-20. marca). Vlhová už má vo vrecku malý glóbus za slalom: "Som veľmi namotivovaná na veľký glóbus, možno aj preto som sa rozhodla neštartovať v kombinácii. V poslednom mesiaci sezóny môžem byť veľmi silná, určite urobím všetko, aby som bola stopercentná."

Protipólom Vlhovej triumfu a veľkou témou v Pekingu sú výkony Shiffrinovej. Nedokončila prvé kolo v obráku ani slalome, v super-G bola deviata a v utorňajšom zjazde až osemnásta s veľkou stratou. Dojem si môže napraviť už len v kombinácii. "V športe sa môže stať aj to, že človek zlyhá nie raz, ale viackrát za sebou. Je veľmi ťažké porovnávať boj o veľký glóbus a olympiádu. Tá je o jednom dni, glóbus je o celej sezóne. Je veľmi ťažké získať olympijskú medailu aj veľký glóbus," dodala Vlhová aj na margo americkej rivalky, ktorá bude jej najväčšou súperkou v celkovom hodnotení SP.

Po návrate na Slovensko bude pozorne sledovať výkony slovenských hokejistov, ktorým drží palce na dobrý výsledok. "Výsledok zápasu s Nemeckom som sa dozvedela na letisku, keď sme prestupovali v Istanbule. Veľmi našim chalanom držím palce a želám, aby urobili v Pekingu skvelý výsledok," uzavrela Petra.