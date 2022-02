Mladík Knažko zabáva internet: Pozrite si jeho vtipný rozhovor!

Baví internet! Slovenský hokejový obranca Samuel Kňažko (19) si svoju úlohu v zápase o postup do štvrťfinále ZOH 2022 v Pekingu proti Nemecku (4:0) splnil.

V obrane dokázal odstaviť aj mohutnejších hráčov nemeckého tímu a aktívny bol aj smerom dopredu. V druhej časti práve po jeho asistencii strelil Michal Krištof dôležitý tretí gól.

Rodák z Trenčína sa po zápase stal hitom sociálnych sietí, keď sa jeho vtipný rozhovor pre RTVS začal šíriť po internete a zabával fanúšikov.

"Je to vždy, akoby som to povedal... Ide to na živo? Ježiš," pousmial sa mladý obranca, keď odpovedal na otázku redaktorky RTVS na nebezpečnú šancu Nemcov z prvej tretiny.

"Naše víťazstvo sa rodilo ťažšie, ako napovedá výsledok. Prvá tretina ešte bola vyrovnaná, zlomili sme to až v tej druhej, kedy sme išli do trojgólového vedenia. Za jednoznačné víťazstvo sme radi. Nemci boli trochu mohutnejší a ťažší. Boli silnejší v rohoch klziska než Fíni či Švédi, ktorí hrali viac technicky. Z toho pohľadu to bolo náročnejšie. Dokázali sme však proti nim uplatniť našu rýchlosť a húževnatosť," dodal pre RTVS Kňažko.