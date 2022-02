Do reprezentácie sa vracia dlhoročná opora Zaťovič: Je to krízové riešenie

Slovenská mužská vodnopólová reprezentácia v pondelok vyrazila do talianskeho Terstu, kde už dnes večer nastúpi na svoj prvý skupinový zápas Svetovej ligy vodných pólistov proti domácemu Taliansku.

Do kádra pred kvalifikáciou o postup na ME 2022 v gruzínskom Tbilisi pribudne znova dlhoročný kapitán reprezentácie Slovenska a opora KVP Nováky, rodený Bojničan Juraj Zaťovič (39). O tejto zaujímavej novinke nám viac prezradil hlavný tréner Slovenska Peter Nižný.

"Aj keď sa Juraj lúčil s reprezentáciou nie raz, stále, čo sa týka výkonnosti a skúseností, nemá v našej lige konkurenciu. A to je aj vzhľadom k jeho veku obdivuhodné. Juraj stále na sebe pracuje, drží sa v určitej kondícii, každý víkend aktívne športuje a cez týždeň po práci chodí na tréningy v Novákoch. Áno stane sa, že niekedy vynechá tréningovú jednotku, ale len kvôli iným povinnostiam, nie preto, že by sa mu nechcelo. Máme pred sebou Svetovú ligu proti Taliansku a ak si spomeniete, už dávnejšie som hovoril, že my ju nejdeme vyhrať, ale bude nám slúžiť hlavne na prípravu a testovanie mladších hráčov. Škoda len, že formát súťaže upravili a skrátili počty zápasov. Takto namiesto šiestich stretnutí odohráme dve. Ale som vďačný aj za toto. Ihneď po zápase v Terste hráme omnoho podstatnejší a pre nás dôležitejší turnaj a to kvalifikáciu na ME. Už to, že dve federácie FINA a LEN zverejnili termíny súťaži kde rozdiel medzi zápasmi tri dni, je nelogické. A k tomu je tu pandémia a testovanie a karantény atď, máme tu množstvo príkladov, kde dokonca boli aj zrušené svetové šampionáty, alebo každú chvíľu je v každom športovom družstve niekto pozitívny a musí ísť do karantény, tak aj my sme chceli predísť tomuto bláznovstvu a zariadili sme sa tak, že sme požiadali Juraja, či súhlasí s tým, že ho zaradíme medzi náhradníkov, keby náhodou vznikla obdobná situácia. Následne, keďže som nemal žiadne podstatné informácie o našich súperoch a po absolvovaní pár herných sústredení v maďarskom Miškolci, som nechcel podceniť túto kvalifikáciu a požiadal som ho, či by nám predsa ešte nepomohol. Predsa na tých pozíciách kde hráva, stále tá kvalita a skúsenosti chýbajú. Juraj je srdciar a myslím si, že kto ho dobre pozná, to určite vie. Nikdy mi nepovedal nie. Keďže ide o trojdňovú záležitosť a cíti sa dobre, som presvedčený, že mi to vráti vo vode a som rád, že opäť povedal áno. Myslím si, že ostatní chlapci to pochopili a nemajú s tým problém," objasnil nám detaily oslovenia dvojnásobného vodného pólistu roka na Slovensku náš hlavný tréner. V októbri oslavujúci 40-tku ,, Dzindzo " ani na chvíľu neváhal a aj keď už reprezentačnú čiapočku neraz zavesil na klinec, rád a ochotne príde pomôcť slovenskej reprezentácii v neľahkých bojoch o účasť na ,, Európe." ,,Celé sa to zomlelo pomerne rýchlo," prezradil nám novinku z kádra našich reprezentantov Juraj Zaťovič a pokračuje: ,,Tréner reprezentácie Peter Nižný sa ma spýtal, či by som nemal záujem ísť do Gruzínska a to z dôvodu výpadku niektorých hráčov ako aj možnosti, že niektorých hráčov by mohol stopnúť pozitívny test. Nepozeral by som sa na to ako na návrat do reprezentácie, skôr by som to celé vnímal ako krízové riešenie," myslí si skromne víťaz vodnopólovej Európskej ligy s chorvátskym Primoracom Kotor.

Nominácia Slovenska na zápas Svetovej ligy do Terstu :

Martin Laciak, Adam Šimkovič, Michal Varga, Adam Furman, Matej Čaraj, Boris Juhász, Maximilián Molnár, Branislav Balogh, Andrej Kováčik, Patrik Tisaj, Marco Mihál, Róbert Kaid ml., Pavol Tabačár - náhradníkom je Alexander Ravinger.

Nominácia Slovenska na kvalifikáciu o postup na ME do gruzínskeho Tbilisi:

Martin Laciak, Adam Šimkovič, Juraj Zaťovič, Adam Furman, Matej Čaraj, Andrej Zareva, Marek Tkáč, Lukáš Ďurík, Samuel Baláž, Róbert Kaid ml., Marco Mihál, Branislav Balogh, Andrej Kováčik, Patrik Tisaj - náhradníkmi sú Boris Juhász a Michal Varga.