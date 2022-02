Žampovcov čaká po dlhšom čase slalom, obavy však majú z niečoho iného

Olympijský slalom mužov bude mať v stredu dvojnásobné zastúpenie slovenských lyžiarov. Adam a Andreas Žampovci budú súťažiť v tejto disciplíne po dlhom čase, no okrem neistoty, ako bude vyzerať ich výkon, bude hrať dôležitú úlohu aj iný faktor.

Udrieť má totiž mráz a teplota by mohla klesnúť až na mínus 24 stupňov Celzia.

Mladší zo súrodencov Andreas uviedol, že sa napriek dlhej slalomovej prestávke na preteky teší: "Teším sa veľmi, lebo posledný slalom som išiel na olympiáde v Pjongčangu. Nemám absolútne čo stratiť, pôjdem úplne naplno, tak ako ma poznajú všetci. Uvidíme, čo z toho vyjde."

V obrovskom slalome skončil Andreas na 16. mieste a životný výsledok na ZOH by ho mohol posunúť k dobrému výsledku aj v stredu: "Ak športovec chytí nejakú vlnu, tak sa jej drž. Ale každý deň je iný, treba na to nastúpiť s pokorou a podať čo najlepší výkon. Ja som slalom veľmi netrénoval, takže to bude ´šou´, ale ako som povedal, dám do toho všetko. Ale mám dobrý pocit z toho a keď si ho udržím, môže to byť fajn. Ale uvidíme, aký bude sneh, lebo je každý deň iný."

V obráku mali nielen Žampovci veľké problémy s podmienkami, keďže husto snežilo a od polovice trate bola veľmi zlá viditeľnosť. Počas slalomu by malo svietiť slnko, ale zároveň by malo byť veľmi mrazivo. "Bude veľmi dôležité vyladiť to, ale všetko pôjde podľa snehu. Môže to byť o len o hranách lyží, ale ak bude veľká zima, tak aj o materiáli. Niektorí lyžiari si berú iné lyžiarky. Ak je teplo, tak sa lyžiarky chladia, aby stále fungovali. Pri takejto zime je to naopak, že sa zohrievajú, alebo pretekár ide von na poslednú chvíľu, aby plášť pracoval správne. Toto bude veľmi dôležitá vec. Ja mám rád, keď sú ťažké podmienky, tak ako to bolo v obráku. Je pre mňa výzva sa s tým popasovať," uviedol Andreas Žampa.

S tuhým mrazom bojujú aj biatlonisti v Čang-ťia-kchou. Mnohí z nich sa pred ním chránia nálepkami na tvár, mladší Žampa ich potrebovať nebude: "V slalome nie je taká veľká rýchlosť, niektorí majú kuklu, mne to vadí. Ja som oblečený stále rovnako, aj keď je mínus 40 alebo plus 20. U nás sa lepí tvár na zjazd, ten sa ide v o veľkých rýchlostiach, napríklad v Lake Louise sa to využíva najviac, lebo je to rýchle a je to preto, aby pretekár nemal omrzliny."

Pekinská olympiáda sa koná v prísnych opatreniach proti šíreniu koronavírusu, no po športoviskách je vidieť reprezentantov rôznych krajín, ktorí sa chodia pozerať na krajanov alebo aj na iné hviezdy. Andreas Žampa by si v prípade možnosti tiež našiel tú svoju: "My máme možnosť cestovať medzi dedinami, ale každý sa stráži. Ale ak by som mohol, odfotím sa so snoubordistom Shaunom Whiteom, lebo je obrovská legenda, ktorá skončila svoj príbeh."