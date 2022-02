Dánska rozprávka pokračuje: Zdolali Lotyšov a zopakujú si zápas s Ruskom

Hokejisti Dánska postúpili do štvrťfinále olympijského turnaja v Pekingu. V utorňajšom kvalifikačnom zápase zdolali Lotyšsko 3:2. Na Dánov, ktorí sú nováčikovia olympijského turnaja, čaká vo štvrťfinále tím Ruského olympijského výboru (ROC).

Od úvodných minút sa hralo v rýchlom tempe a na oboch tímoch bola vidieť snaha o rýchly gól. Tímy si však zároveň dávali pozor na defenzívu a vyložených gólových príležitostí bolo minimum. Vedenia sa ujali Dáni, keď Poulsen zblízka dorazil strelu Jakobsena - 1:0. Krátko nato sa Lotyši ubránili oslabeniu a v 17. minúte vyrovnali, keď Krastenbergs vysunul nedôrazne bráneného Darzinša - 1:1.

Lotyši svoju prvú presilovku využili, keď Darzinš druhýkrát prekonal Dahma - 1:2. Svoj náskok následne nezvýšili v dvoch sľubných šanciach a v 37. minúte obranca Jakobsen vyrovnal - 2:2.

Dôležitý moment priniesol úvod tretej tretiny, keď dvojgólový strelec Darzinš fauloval a dánsku presilovku využil strelou od modrej čiary Markus Lauridsen - 3:2. Dáni sa nestiahli do defenzívy, naďalej sa hral vyrovnaný hokej so šancami na oboch stranách. Lotyši sa snažili stupňovať tempo, ale pozorný brankár Dahm zmaril viacero gólových príležitostí súpera. V závere sa Lotyši dostali aj k hre so šiestimi hráčmi, ale bez gólového efektu.

Dánsko - Lotyšsko 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Góly: 13. Poulsen (Jakobsen, M. Lassen), 37. Jakobsen (Meyer), 42. M. Lauridsen (Bödker, Nielsen) - 17. Darzinš (Krastenbergs, Cibulskis), 23. Darzinš (Balinskis, Krastenbergs). Rozhodovali: Bruggeman (USA), Schrader (Nem.) - McCrank (Kan.), Sišlo (Rus.), vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 726 divákov.

Dánsko: Dahm - Kristensen, O. Lauridsen, Lassen, M. Lauridsen, Nich. Jensen, O. Larsen, Bruggisser – Nic. Jensen, F. Nielsen, Bödker - Russell, Regin, Storm - Bau Hansen, Madsen, Meyer – Aagaard, Jakobsen, Poulsen.

Lotyšsko: Kalninš (8. Punnenovs) - Cibulskis, Freibergs, Jaks, Mamčics, Žile, Balinskis, Ozols, Kulda - Krastenbergs, Abols, Keninš - Daugavinš, Ďžerinš, Darzinš - Indrašis, Smirnovs, Jelisejevs.