Suterová zdolala Goggiovú a získala zlato v zjazde, Shiffrinová bez medaily

Švajčiarska lyžiarka Corinne Suterová (27) triumfovala v zjazde na ZOH 2022 v Pekingu. Ako úradujúca majsterka sveta v kráľovskej disciplíne zdolala v utorňajšej súťaži o 16 stotín sekundy obhajkyňu titulu Sofiu Goggiovú, tretia skončila ďalšia Talianka Nadia Delagová s odstupom 0,57 s.

Slovensko nemalo zastúpenie. Organizátori museli štart pretekov posunúť o polhodinu neskôr pre silný vietor. Od 4.30 SEČ sa už súťažilo, poveternostné podmienky na trati "Skala" však stále neboli ideálne. S nástrahami si neporadila Češka Ester Ledecká, ktorej šance sa rozplynuli za tretím medzičasom, keď po veľkej chybe dostala "hodiny" a nabrala obrovskú stratu. Američanka Mikaela Shiffrinová išla čisto, ale rýchlostne zaostávala a cenného kovu sa nedočkala ani vo štvrtom pekinskom vystúpení.

Najväčšie favoritky prišli na rad v druhej desiatke štartovej listiny. Na Goggiovej nebolo poznať, že v januári utrpela ťažké zranenie kolena a že bojovala s časom, aby mohla obhajovať víťazstvo v zjazde z Pjongčangu 2018. Nebojácne išla od štartu v agresívnej stope a pred dovtedajšou líderkou Nadiou Delagovou viedla na štvrtom medzičase dokonca o 7 desatín sekundy. V cieli to bolo 0,41 s a po dojazde figurovali Talianky na prvých troch miestach. Trojicu Goggiová, Nadia Delagová, Elena Curtoniová odsunula Suterová s číslom 15, ktorá sa vycibrenou jazdou držala takmer pozdĺž celej trate v zelených číslach. Do červených klesla len na záverečnom medzičase, no záver prešla precízne a na neskrývané sklamanie Goggiovej sa ujala vedenia. Ako jedna z posledných ju mohla ohroziť krajanka Lara Gutová-Behramiová, ale po bronze v obrovskom slalome a zlate v super-G nepridala ďalšiu medailu.

Dvadsaťsedemročná Suterová triumfovala po MS 2021 na ďalšom vrcholnom podujatí. Podčiarkla švajčiarsku dominanciu na čínskych svahoch po tom, ako už najcennejší kov vybojovali Gutová-Behramiová v super-G, Marco Odermatt v obrovskom slalome a Beat Feuz v zjazde mužov.

"Som nadmieru spokojná s mojím výkonom. V cieli som si nebola istá, či to bude stačiť, lebo niekedy som mala pocit, že vietor fúka proti mne, inokedy do chrbta alebo zboku. Je to najväčší sen môjho života," povedala Suterová pre agentúru AFP.

Goggiová našla premožiteľku v zjazde prvýkrát od 18. decembra 2020, keď ju vo francúzskom Val d´Isere takisto prekonala Suterová iba o niekoľko stotín. Talianka bola odvtedy v tejto disciplíne najrýchlejšia vo všetkých ôsmich súťažiach, ktoré dokončila. "Je to neskutočná medaila vzhľadom na uplynulých dvadsať dní. Som rada, že som zo seba vydala všetko, som vďačná za zisk ďalšieho kovu," uviedla Goggiová.

zjazd - ženy: 1. Corinne Suterová (Švaj.) 1:31,87 min, 2. Sofia Goggiová +0,16 s, 3. Nadia Delagová (obe Tal.) +0,57, 4. Kira Weidleová (Nem.) +0,71, 5. Elena Curtoniová (Tal.) +1,00, 6. Joana Hählenová (Švaj.) +1,29, 7. Cornelia Hütterová +1,48, 8. Mirjam Puchnerová (obe Rak.), Marie-Michele Gagnonová (Kan.) obe +1,58, 10. Laura Gaucheová (Fr.) +1,60