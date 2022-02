Eriksen hral prvýkrát od srdcového kolapsu spred ôsmich mesiacov: V príprave sa blysol asistenciou

Dánsky futbalista Christian Eriksen (30) sa v pondelok po ôsmich mesiacoch opäť predstavil v zápase. Stredopoliar oslávil svoje 30. narodeniny v drese Brentfordu, ktorý sa stretol v priateľskom dueli s piatoligovým Southendom United (3:2). Eriksen predtým nehral od júnového stretnutia na ME, v ktorom utrpel srdcový kolaps.

„Samozrejme, je to čoraz bližšie," povedal Eriksen ešte v nedeľu počas tlačovej konferencie v súvislosti s jeho plánovaným návratom na súťažné trávniky. „Začínam sa tešiť, začínam cítiť adrenalín. Keby som cítil úzkosť, nevrátil by som sa," dodal Dán, ktorý si v pondelok v príprave pripísal podľa informácií AFP asistenciu a dvakrát bol blízko aj k presnému zásahu, no proti brankárovi Collin Andeng Ndiovi nesupel. Stretnutie sa odohralo bez prítomnosti divákov.

Kreatívny záložník mal zástavu srdca v júni počas zápasu Dánska s Fínskom a priamo na ihrisku ho museli niekoľko minút oživovať. Následne absolvoval početné vyšetrenia a voperovali mu kardiostimulátor, pre ktorý nesmel pokračovať v talianskej Serie A. Preto koncom minulého roka rozviazal spoluprácu s Interom Miláno.