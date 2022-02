Sviatok všetkých zamilovaných na ZOH v Pekingu: Ako trávili spoločné chvíle športové páry?

Zimné olympijské hry zasiahol Valentín! Sviatok všetkých zamilovaných oslavoval v Pekingu nejeden športový pár. Určite medzi nich patrili aj Slovák Adrián Holešinský (25) s českou priateľkou Terezou Vanišovou (26), ktorí sú navyše obaja hokejisti.

Sympatický párik sa dal spolu dokopy v čase, keď Holešinský pôsobil v zámorí v amerických univerzitných súťažiach. „Pred štyrmi rokmi sme sa dali dokopy na americkej univerzite v Maine, kde sme obaja študovali a zároveň hrali hokej. Odvtedy sme spolu. Zaujímavé je, že keď sme doma, o hokeji sa takmer vôbec nebavíme. Snažíme sa hľadať iné témy,“ uviedol Holešinský pre sportnet.sme.sk.

Spoločné pôsobenie na olympiáde si zamilovaná dvojica užíva, aj keď prioritné sú v prvom rade ich hokejové povinnosti. „Fandím tu v Pekingu aj mojej priateľke, ktorá hrá za českú reprezentáciu. Je to celkom komické, že sme na olympiáde spolu. Verím, že sa nám obom bude dariť,“ doplnil rodák z Čadce.

Vanišovej sa na ZOH zatiaľ mimoriadne darí. V piatich zápasoch s českým levom na hrudi nazbierala dohromady 6 kanadských bodov (2+4). Útočník Holešinský sa na ľade zatiaľ predstavil len v dvoch zápasoch, v ktorých nezaznamenal ani jeden bod.

Mikaela Shiffrinová (26) a Aleksander Aamodt Kilde (29)

USA/Nórsko - alpskí lyžiari

Pre prísne pandemické opatrenia sa prominentný lyžiarsky pár stretáva v olympijskej dedine iba na večeri. „Je to dosť vtipné. Vidíš ju (Mikaelu - pozn. red.), ale v skutočnosti sa jej nemôžeš dotýkať a byť s ňou toľko, koľko chceš. Je však pekné mať ju tu,“ vyhlásil úspešnejší z dvojice Kilde. Nór už má striebro z kombinácie a bronz zo super-G.

Ellia Smedingová (23) a Cornelius Kersten (27)

Veľká Británia - rýchlokorčuliari

Dvojica, ktorá je spolu viac ako tri roky, žije v Holandsku. Pred olympiádou si založili vlastný biznis s kávou, aby mohli financovať cestu do Číny. Ako sa chystali osláviť Valentína v dejisku hier? „Asi pôjdeme na rande alebo do KFC,“ povedala Ellia pre BBC. „Možno sa ostriháme v romantickom štýle. Kaderníctvo tu je,“ doplnil ju Cornelius.

Kristin Skaslienová (36) a Magnus Nedregotten (31)

Nórsko - curleri

Manželský pár už má v zbierke striebro z miešanej štvorhry. Na sviatok zamilovaných nezabudli ani v Pekingu. „Poznáme sa dlho, nemusíme pred sebou nič skrývať. Hovoríme si veci rovno do očí. Je to ventil, ktorý nám pomáha ísť vpred,“ priznala Kristin. „Nevýhodou bývajú hádky. Ak trvajú dlhšie, môže nás to na ľade rozhodiť,“ dodal Magnus.