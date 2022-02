Hokejová legenda Marián Gáborík oslávil 40 rokov: Užívam si život na dôchodku

Čas plynie ako voda a roky človek nezastaví. Životného jubilea sa včera dožil skvelý hokejový útočník a víťaz NHL Marián Gáborík (40). Čoskoro dvojnásobný otec v rozhovore pre Nový Čas prezradil, či sa na tento vek cíti, čo ľutuje v kariére, či sleduje olympiádu a čomu sa momentálne venuje.

Pred ôsmimi rokmi ste zdvíhali Stanleyho pohár nad hlavu, teraz oslavujete 40-ku. Ako to vnímate?

- Číslo 40 ma vôbec nestraší. Cítim sa stále dušou mladý, ale uvedomujem si, že ten čas veľmi rýchlo letí. A s tým človek nič neurobí.

Ako sa spätne pozeráte za svojou kariérou?

- Keby bola možnosť, tak si to zopakujem ešte raz a nič neľutujem. Napriek všetkým zraneniam, ktoré ma prenasledovali. Áno, záver kariéry možno mohol byť iný, ale problémy s chrbtom boli veľké a ani hlava už nejako nechcela. Takže som sa s tým zmieril.

Mrzí olympiáda Vancouver 2010 a duel o bronz s Fínskom?

- Samozrejme, že ma mrzí, že na seniorskej reprezentačnej scéne ma úspechy minuli. Hlavne Vancouver a zápas o bronz budú škrieť stále. Už sme videli medailu na krku a pokazili sme to. Vynahradil som si to však ziskom Stanleyho pohára. Už som ani neveril, že to príde, a stalo sa.

Neláka vás angažovať sa v hokeji, byť trénerom, alebo robiť manažéra?

- Priznám sa, že stáť na striedačke ma momentálne neláka. Mám svoju hokejovú školu, ktorej sa v lete venujem, a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Možno nejaké mentorstvo.

Sledujete olympiádu v Pekingu?

- Áno, páči sa mi náš prejav. Treba si uvedomiť, že máme mladý tím, ktorý zbiera skúsenosti. Verím, že chalani osemfinále s Nemcami urobia a potom proti USA sa stať môže hocičo.

Už takmer dva roky ste hrdým otcom dcérky Belly, užívate si rodinný život?

- Áno, je to skvelé, že rodinný život mám už po kariére a každý deň môžem vidieť, ako dcérka rastie. Napĺňa ma to a rozhodne sa popri iných aktivitách na hokejovom dôchodku nenudím.

Onedlho budete dvojnásobný tatko. Bude to opäť dcérka, alebo chlapec?

- (smiech.) To si necháme s manželkou zatiaľ pre seba.

Gáboríkove úspechy

- najvyššie draftovaný Slovák v NHL - rok 2000 - 3. miesto v 1. kole

- získal Stanleyho pohár 2014 s Los Angeles

- dvakrát si zahral v Zápase hviezd NHL

- v NHL odohral vyše 1 000 zápasov