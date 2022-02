Slovákov čaká v Pekingu zápas o všetko, Nemci sú pre nás olympijská nočná mora: Chystajú tréneri zmeny v zostave?

Slovenskí hokejoví reprezentanti sú odhodlaní pobiť sa o postup do štvrťfinále ZOH v Pekingu a pre úspech urobia maximum.

Na utorňajší duel s Nemeckom (5.10 SEČ) sa naladili triumfom v záverečnom stretnutí skupinovej fázy s Lotyšskom (5:2) a veria, že si z neho prenesú streleckú formu i dobrý výkon v obrane aj ďalej. Víťaz kvalifikačného zápasu sa vo štvrťfinále stretne s USA.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho nemali vydarený štart do olympijského turnaja v Pekingu, keď v úvodných dvoch zápasoch prehrali so severskými súpermi. Najprv podľahli Fínsku vysoko 2:6 a následne nestačili ani na Švédsko (1:4). V oboch stretnutiach súperov prestrieľali, no doplatili na veľmi slabú koncovku a taktiež mnohé individuálne chyby, ktoré favoriti turnaja nemilosrdne potrestali.

Hráči absolvovali pred záverečným vystúpením v C-skupine spoločný míting a ten slávil úspech. Po zlepšenom výkone zdolali Lotyšov, pričom mali takmer v celom priebehu zápasu prevahu. "Lotyši však boli o niečo ľahší súperi ako Fíni a Švédi, ktorí sú tu favoriti. Myslím si, že aj prvé dva zápasy sme hrali podobne, no musíme sa vyvarovať tých chýb," upozornil útočník Tomáš Jurčo.

Slováci majú s Nemeckom mierne priaznivú bilanciu, zo 64 zápasov vyhrali 35, jeden sa skončil remízou a v 28 ťahali za kratší koniec. Skóre hovorí taktiež v ich prospech v pomere 158:143. Posledný vzájomný duel odohrali už v dejisku ZOH, ten však nemal parametre riadneho prípravného stretnutia. Hral sa na 2x20 minút, plus ďalších päť minút vo formáte 3 na 3, Ramsayho zverenci v ňom prehrali 3:5. "Nebol to ozajstný zápas, takže sa budeme riadiť skôr tým, ako hrali doteraz na samotnom turnaji. Nemci hrajú rýchly hokej, budú napádať, zrážať sa na mantineloch a neustále sú aktívni. Takže očakávame ťažký boj," povedal kapitán Marek Hrivík.

Posledný riadny duel odohrali tímy vlani na Nemeckom pohári v Krefelde, kde domáci vyhrali 4:1, predchádzajúce dve stretnutia vyhralo Slovensko na jar 2021 v Piešťanoch 2:1 a 4:3 po nájazdoch. Na veľkých turnajoch sa krajiny stretli naposledy na MS 2019 v Košiciach, Slováci prehrali na domácej pôde tesne 2:3, keď nezvládli koniec a Nemci rozhodli dvoma gólmi v záverečných dvoch minútach.

Posledné víťazstvo Slovenska na MS sa datuje do roku 2013, keď v základnej skupine v Helsinkách vyhralo 3:2. Krajiny majú bohatú históriu aj zo ZOH. Slováci prehrali s Nemeckom 0:3 na predturnaji v Salt Lake City 2002, v Nagane 1998 v súboji o 9. miesto 2:4 a štyri roky predtým v Lillehammeri v skupine o 5.-8. priečku vyhrali 6:5 po predĺžení.

Teraz môže Slovákov posunúť triumf medzi najlepšiu osmičku turnaja. "Každý si to uvedomuje, nemusíme sa o tom baviť. Ak budeme hrať svoj hokej a bez výpadkov, určite máme šancu zdolať Nemcov. No musíme hrať celých 60 minút. Viem, že je to otrepaná fráza, ale určite aj veľmi presné pomenovanie toho, čo potrebujeme. Sú určité fázy, kde máme výpadky a to nás potom stojí celý zápas," povedal Jurčo.

Nemci v základnej skupine príliš neoslnili. Na úvod prehrali s Kanadou 1:5, potom tesne zdolali domácich outsiderov 3:2 a následne podľahli rovnakým výsledkom USA.

Najproduktívnejší hráč tímu je trojbodový Dominik Kahun (1+2), proti Slovensku sa vráti do obrany skúsený Marko Nowak, ktorý sa zranil v úvodnom dueli s Kanadou a ďalšie dve stretnutia v A-skupine vynechal. "Nemci hrajú v posledných rokoch veľmi dobrý hokej, na uplynulej olympiáde boli vo finále, hrali dobre aj na MS v Rige. Sú dobrí v ofenzíve, majú veľkých obrancov, tam by sme sa mohli presadiť našou rýchlosťou. Na brankárskom poste majú takisto silu. Je to veľmi kvalitný súper. My sa budeme snažiť držať našej hry. Budem sa spoliehať na to, že efektivita z predošlého zápasu bude pokračovať," uviedol Ján Pardavý.

Podľa asistenta trénera by mala zostava zostať takmer totožná s tou zo zápasu s Lotyšskom: "Na 99 percent." V bránke by mohol dostať šancu opäť Patrik Rybár. "Tým, že nastúpil a podržal nás proti Švédom a aj proti Lotyšom mal dva - tri naozaj kľúčové zákroky za stavu 1:1 a 3:2, tak si určite vypýtal miesto v zostave. Ale toto je na Janovi Lašákovi," povedal Pardavý s tým, že mužstvo je okrem malých šrámov zdravotne v poriadku. Otázny je však stále štart obrancu Mareka Ďalogu, ktorý sa zotavuje po zranení. O tom sa malo rozhodnúť ešte v pondelok večer.

Play off o štvrťfinále (utorok 15. februára, 5.10 SEČ, National Indoor Stadium):

Predpokladané zostavy:

SR: Rybár (Konrád) - Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát, Nemec - Takáč, Hrivík, Cehlárik - Jurčo, Hudáček, Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Regenda, Roman, Slafkovský - Daňo

Otázny: Ďaloga

Nemecko: Aus den Birken (Niederberger) - Nowak, M. Müller, Holzer, Wagner, Abeltshauser, J. Müller, Brandt, Bittner - Plachta, Kahun, Rieder - Pföderl, Loibl, Noebels - Tiffels, Hager, Ehliz - Kühnhackl, Krämmer, Bergmann