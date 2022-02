Českým krasokorčuliarom chýbali v Pekingu rodičia: Emotívny odkaz do neba!

Krásny odkaz do neba! Českí krasokorčuliari Filip (22) a Natália (20) Taschlerovc si užili svoje olympijské vystúpenie v Pekingu.

Mrzí ich iba to, že s nimi pritom nemohli byť rodičia, ktorí ich k športu priviedli. Mamina ich sledovala v televízii z domu, otec, ktorý v roku 2019 zomrel z neba. A práve svojmu ocinovi venoval súrodenecký pár, kým čakal na známky od rozhodcov, dojemný odkaz.

"Je to náš rodinný sen a verím, že maminka teraz sedí pri televízii, plače a je pyšná. Rovnako tak dúfam, že tatino je pyšný, tu mám obrázok s ním a išli sme to pre neho. Pretože sme do toho všetci štyria dali šialene veľa," povedala po vystúpení Natália, ktorá v ruke držala rámik s fotografiou svojho zosnulého otca.

"Rozhodne nás mrzí, že tu ocino nie je s nami, ale je v srdci," dodal brat Filip.