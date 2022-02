Obludárium z Ruska: Dedko s vnukom proti obryni či 200-kilové monštrum proti útlej žene!

V Rusku sa bojové športy tešia obrovskej popularite. Aby organizácie prilákali pozornosť fanúšikov, ponúkajú aj tzv. hybridné zápasy. Vrcholom sú "chuťovky" z dielne organizácie Epic Fighting Championship. Ide už o skutočné bizarnosti, hraničiace častokrát so zdravým ľudským rozumom.

Na nedávnom turnaji zaujal súboj dvoch proti jednému, keď na jednej strane stál 75-ročný dedko so svojím 18-ročným vnukom a na druhej strane bojovala "obria" 130-kilová žena. Mimochodom, veterána vôbec nešetrila a zasadila mu niekoľko veľmi tvrdých rán priamo do hlavy.

Na tom istom turnaji sa objavil aj súboj 200-kilového obézneho muža proti útlej 52-kilovej bojovníčke. Na tvári Aleksandry Stepakovovej možno vidieť, že obrovitý Grigorij Čistiakov ju vôbec nešetril.

