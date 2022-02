Kapitán slovenských hokejistov: Odchádza z KHL, po olympiáde podpíše s týmto klubom!

Kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie v Pekingu Marek Hrivík (30) odchádza z KHL! Dohoda je na svete a po olympiáde podpíše s týmto klubom.

Slovenský kapitán na olympiáde v Pekingu Marek Hrivík (30) odchádza z ruského Novgorodu aj KHL! Jeho staronovým pôsobiskom sa stane švédsky klub Leksands IF. V drese tohto tímu sa stal v uplynulej sezóne najproduktívnejším hráčom základnej časti švédskej ligy.

Dohoda o prestupe z Ruska do Leksandu je hotová, prestup sa spečatí po olympiáde v Pekingu. Informuje o tom švédsky portál expressen.se. Zmluva Hrivíka s Leksandom bude na tri roky.

Vedenie KHL predčasne ukončilo základnú časť a Novgorod zostal tesne pred bránami postupu do play off. Hrivík si tak sezónu predĺži vo Švédsku. Leksandu pomôže v boji o miestenku v TOP 6 a účasti priamo vo štvrťfinále play off. Aktuálne stráca na šiestu pozíciu len jediný bod.

Hrivík nazbieral 23 bodov v 44 zápasoch aktuálnej sezóny KHL a bol piatym najproduktívnejším hráčom Novgorodu. Po Petrovi Cehlárikovi (Avangard Omsk) bol druhým najproduktívnejším slovenským hráčom v KHL.