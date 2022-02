Po predčasnom odchode z olympiády zabojuje Vlhová o veľký glóbus: Bolo to moje rozhodnutie, podporil ma celý tím!

Nebolo to ľahké rozhodnutie. Petra Vlhová sa už od novembra minulého roku trápi so zranením členkovej šľachy. V pretekoch Svetového pohára išla cez bolesť a iné to nebolo ani v Pekingu. Ako priznala v rozhovore pre Slovenský rozhlas, neistý výsledok v kombinácii vymenila za reálnejší cieľ - po doliečení zaútočiť na líderku SP Američanku Shiffrinovú a pokúsiť sa o obhajobu veľkého krištáľového glóbusu!

V akom stave je Váš členok? Nedalo sa s ním už pretekať na vrcholnej úrovni? „Zranenie nie je až také vážne, aby ma nejako limitovalo nastúpiť na tú kombináciu, ale nemám takú silu. Som takpovediac prázdna. Zobralo vám teda olympijské zlato veľké množstvo síl a energie? „Všetko som dala do olympijskej medaily zo slalomu. Cítim, že by som v kombinácii už nebola stopercentná, a tam potom vzniká riziko zranenia. Rozhodnutie sa určite zrejme nerodilo ľahko, lebo ste patrili medzi ašpirantky na medailu. Veď na dvoch posledných MS ste získali strieborné medaily... „ Bolo to moje rozhodnutie aj Maura (trénera Piniho, pozn. red.) a podporil ma celý tím. Dúfam, že ma všetci pochopíte, ale chcem zabojovať o ten veľký krištáľový glóbus. Takže radšej som sa rozhodla, že chcem ísť domov. Oddýchnem si a pripravím sa na 120 percent na ten glóbus. Absolútne nečakaný koniec! Zlatá Petra Vlhová už v Pekingu o ďalšie medaily nezabojuje... Tešíte sa na domáce oslavy? Ste zvedavá, čo vás čaká? „Možno sčasti viem, ale to bude ešte väčšie ako moja predstava. Chcem si to veľmi užiť, lebo tento úspech je jedinečný a treba to osláviť čo najviac, ako sa len dá.