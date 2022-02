Olympijská víťazka Petra Vlhová šokovala fanúšikov: Som unavená a zranená, v Pekingu končím!

Foto

S týmto nikto nepočítal! Čerstvá olympijská víťazka z Pekingu, lyžiarka Petra Vlhová (26) nenastúpi na alpskú kombináciu a odcestuje na Slovensko. Slalomovú kráľovnú už od novembra trápi zápal členkovej šľachy a je unavená. „Cítim, že by to už nebolo stopercentné a hrozí tak zranenie. Bolo to moje rozhodnutie, dúfam, že ho všetci pochopíte,“ vysvetlila Vlhová pre Slovenský rozhlas s tým, že sa sústredí na obhajobu veľkého krištáľového glóbusu.