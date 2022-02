Bratia Žampovci si v druhom kole výrazne polepšili: Olympijským víťazom obrovského slalomu Odermatt

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt si na ZOH 2022 v Pekingu vybojoval zlato v nedeľnom obrovskom slalome.

O 19 stotín sekundy predstihol strieborného Slovinca Žana Kranjeca, bronz získal úradujúci majster sveta v tejto disciplíne Mathieu Faivre z Francúzska (+1,34). Slovenskí reprezentanti Adam Žampa (+4,56) a Andreas Žampa (+4,96) skončili na 15. a 16. mieste.

Dvadsaťštyriročný Švajčiar dosiahol najväčší úspech v doterajšej kariére. Mieril za ním už po prvom kole, po ktorom viedol o 4 stotiny pred Rakúšanom Stefanom Brennsteinerom, na tretej priečke figuroval Faivre, ktorý zaostal o 0,08 s.

Adam (+2,93) a Andreas Žampovci (+3,22) sa priebežne usadili na 21. a 23. pozícii. Pretekári sa na trati "Ľadová rieka" v horskom stredisku Jen-čching museli vyrovnať s hustým snežením a veľmi zlou viditeľnosťou, ale aj krátkymi vzdialenosťami medzi bránkami.

Podmienky najlepšie zvládol líder celkového poradia Svetového pohára i hodnotenia disciplíny, ktorý v tejto sezóne zvíťazil v štyroch z piatich "obrákov" prestížneho seriálu. Ani on sa však nevyhol problémom, keď na jednom mieste vyšiel ďaleko z línie a musel korigovať smer svojej jazdy. Okrem Brennsteinera a Faivrea len tesne zaostávali Nór Henrik Kristoffersen (+0,12) a Francúz Thibaut Favrot so štartovým číslom 17 (+0,19).

Bratia Žampovci so štartovými číslami 22 a 35 išli typicky agresívne a napriek chybám sa dostali do elitnej tridsiatky druhého kola. Jeho začiatok museli organizátori pre nepriaznivé počasie odložiť približne o hodinu a štvrť. Potom sa podmienky o čosi zlepšili a obaja Slováci to zužitkovali na posun vo výsledkovej listine, hoci s obrovským odstupom za najvyššími pozíciami.

Zoradili sa bratsky vedľa seba, starší Adam o jedno miesto a štyri desatiny pred mladším Andreasom. Pre oboch je to nové olympijské maximum v tejto disciplíne, v Soči 2014 bol Adam 22. a Andreas obsadil 32. priečku. Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu skončil Adam na 25. pozícii, Andreas nedokončil druhé kolo.

V Pekingu malo veľa športových obetí už prvé kolo technicky najnáročnejšej alpskej disciplíny, ktoré dokončilo iba 54 z 87 štartujúcich. Kranjec po ňom figuroval na ôsmom mieste s mankom 0,78 s, ale suverénne najrýchlejšou druhou jazdou sa vyšvihol na pódium a až do finišu Odermatta mohol reálne pomýšľať aj na najcennejší kov.

Náskok lídra sa na medzičasoch scvrkával, no v záverečnom úseku dokázal zrýchliť a udržal sa v zelených číslach. Ďalší lyžiari tejto dvojici nekonkurovali, už bronzový Faivre mal veľkú stratu a odstupy za víťazom na nižších pozíciách boli 1,60 s a viac.