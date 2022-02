Pre hokejistu Sandersa sa skončila nočná mora v karanténe, konečne sa pripojil k výberu USA

Americký hokejový obranca Jake Sanderson (19) sa po dlhej 8-dňovej izolácii v Los Angeles pripojil k olympijskému výberu USA.

V kempe pred olympiádou absolvoval iba jeden tréning, následne bol pozitívne testovaný. Každé ráno po zobudení s malou dušičkou kontroloval svoj mobil, aby sa dozvedel výsledok testu. Napokon mu svitlo na lepšie časy a po piatich negatívnych testoch pricestoval do dejiska zimných hier v Pekingu.

Päťka draftu 2020 by mala patriť k defenzívnym lídrom USA. Obranca z University of North Dakota absolvoval test na letisku a v piatok už trénoval so svojimi spoluhráčmi.

Po dlhom pobyte v karanténe by Sanderson mohol hrať v sobotu (12. 2.) v derby proti Kanade alebo v nedeľu (13. 2.) proti Nemecku, prvý zápas na olympijskom turnaji proti domácej Číne (8:0) nestihol. "Cítil som sa ako na horskej dráhe, už som bol zmierený s mojou neúčasťou na hrách. Bolo to veľmi frustrujúce, som rád, že som tu," povedal devätnásťročný mladík.

"Bolo to pre neho náročné skôr po psychickej stránke ako po fyzickej. Nie je to ľahká situácia, verím, že sa čoskoro dostane do formy. Sme radi, že už je tu spolu s nami," uviedol tréner Američanov David Quinn na adresu Sandersona.