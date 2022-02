Marcel Hossa o zápase s Lotyšmi: Musíme už premieňať šance a zabodovať!

Už treba zabrať! Hokejisti Slovenska po dvoch prehrách s Fínskom a so Švédskom nastúpia v nedeľu ráno (o 5.10 h SELČ) na posledný duel základnej C-skupiny. Ich súperom bude výber Lotyšska.

Práve v tejto krajine v drese Dinama Riga pôsobil niekoľko rokov aj útočník Marcel Hossa (39). Ako vidí súboj proti pobaltskému celku?

Mladší z bratov Hossovcov zažil v lotyšskej Rige krásne časy a dokonca bol aj kapitánom tímu.

Práve vtedy pôsobili v klube aj terajší reprezentanti Lotyšov - útočníci Darzinš či Džerinš, ktorí sú v Pekingu lídrami pobaltského výberu. „Káder lotyšského národného tímu je každoročne pravidelne vyskladaný najmä z hráčov z Dinama Riga. Kapitána Darzinša poznám veľmi dobre, všimol som si ho už na otvorení hier, keď niesol vlajku. Musíme si dať v nedeľu v zápase na nich pozor,“ povedal na úvod pre Nový Čas Marcel Hossa.

„Lotyši budú chcieť rovnako ako naši hokejisti zabodovať a ísť z lepšej pozície do boja o postup do štvrťfinále. Určite to nebude pre nás ľahký duel,“ pokračuje vicemajster sveta z roku 2012. „Verím, že konečne zlomíme smolu v koncovke. Aj proti Švédom sme si vypracovali viacero gólových šancí, ale nepadá nám to. Možno by pomohol nejaký škaredý gól,“ dodal na záver Marcel.

Bilancia na ZOH

Vancouver 2010: SR - Lotyšsko 6:0

Turín 2006: SR - Lotyšsko