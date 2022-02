Biatlonistka Paulína Fialková 14. v rýchlostných pretekoch: Jeden terčík od medaily?!

Iba jedna slovenská biatlonistka zo štyroch konečne zabrala. Paulína Fialková obsadila v piatkovom šprinte na ZOH 2022 v Pekingu 14. miesto, keď minula na strelnici až posledný desiaty terč. Zlato získala Nórka Marte Olsbuová Röiselandová. Na stupňoch víťazov ju doplnili strieborná Švédka Elvira Öbergová a bronzová Talianka Dorothea Wiererová.

P. Fialková mala v cieli odstup +1:27,7 min. Ak by nemusela zamieriť na trestný okruh, mohla by v cieli bojovať o 5. priečku, ktorá patrila Nórke Landmarkovej Tandrevoldovej s mankom +1:00,2. V prípade úspechu by si vyrovnala pod piatimi kruhmi svoje osobné maximum, ktorým tak zostáva piata priečka z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu.

„Bolo toho viac, čo sa vydarilo. Bolo to lepšie ako v predchádzajúcich pretekoch. Škoda tej poslednej rany. Pomyslela som si, že už len si postrážiť poslednú ranu a bola to tesná chyba hore, takže ma to ešte bude mrzieť,“ povedala do kamery RTVS Paulína Fialková.

Jej sestra Ivona Fialková minula štyrikrát a obsadila 41. priečku s odstupom +2:27,5. Na strelnici mala bilanciu 1+3. Henrieta Horvátová obsadila 72. priečku, keď netrafila jeden terč v ľahu a v cieli mala manko +3:36,4. Nepredstaví sa tak v stíhacích pretekoch. Rovnako ako Veronika Machyniaková, ktorá dokončila preteky na 88. pozícii s mankom +5:28,9 min. a tromi trestnými okruhmi (2+1).

Röiselandová vybojovala svoj prvý individuálny najcennejší kov pod piatimi kruhmi po zlate z miešanej štafety v Pekingu. Vo vytrvalostných pretekoch bola bronzová. Celkovo už má v zbierke päť medailí. Strieborná Öbergová získala svoju prvú medailu na vrcholnom podujatí. Prvého individuálneho cenného kovu sa dočkala aj 31-ročná talianska stálica biatlonových podujatí Wiererová. Tá mala doteraz na konte z olympiády iba dva bronzy zo štafiet.