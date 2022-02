Paulína Fialková po vydarenom šprinte: Prestala som sa ľutovať!

Paulíne Fialkovej konečne vyšli preteky na zimnej olympiáde v Pekingu podľa predstáv a nebyť poslednej rany tesne mimo, mohla pomýšľať na umiestnenie okolo 5. až 10. miesta. Slovenská biatlonistka nakoniec obsadila s bilanciou 0+1 14. priečku a v nedeľňajšej stíhačke sa ju pokúsi ešte vylepšiť.

V šprinte dosiahla najlepší výsledok v prebiehajúcej sezóne a tesne zaostala za svojím olympijským maximom v tejto disciplíne. Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu finišovala na 11. pozícii. "Dnes sa to určite hodnotí lepšie ako po predchádzajúcich pretekoch. Snažila som sa urobiť naozaj všetko, čo bolo v mojich silách, aby som zlepšila svoju výkonnosť a podala optimálny výkon. Taký, s ktorým budem spokojná. Myslím si, že dnes budem, pretože som do toho dala všetko," zhodnotila svoje vystúpenie po piatkovom šprinte.



Úvod zimnej olympiády sa jej nevydaril, keď v mixe musela na trestné kolo a vo vytrvalostných obsadila so štyrmi chybami až 42. miesto. Po pretekoch priznala, že aklimatizácia na náročné podmienky v Číne jej trvala dlho. Ako vtedy pre TASR uviedla, počas troch dní bez súťaží sa chcela čo najlepšie pripraviť na druhú časť olympiády. A podarilo sa. "Predovšetkým som si oddýchla. Mala som pár úplne ľahučkých tréningov. Cítila som, že stále nie som dobre aklimatizovaná na ázijské podmienky a potrebovala som pozbierať čo najviac síl do šprintu. Na trati sa mi išlo lepšie, v poslednom kole to však už bolo cítiť a bola som dosť ´tvrdá´, ale bolo to aj tým, že v predchádzajúcich dvoch som do toho dala maximum. Tu nie je priestor na šetrenie sa," povedala.



Trojdňovú pauzu využila na načerpanie nie len fyzických, no hlavne psychických síl. "Snažila som sa tieto posledné dni prestať ľutovať, že sa mi nedaria veci tak, ako by som chcela a ako som drela. Povedala som si, že do konca olympiády chcem ešte zabojovať," uviedla pre TASR.



Nebyť chybičky pri poslednom výstrele mohla preniknúť do prvej desiatky, na piatu Nórku Ingrid Landmarkovú Tandrevoldovú stratila len 27 sekúnd. Piata priečka je pritom jej olympijské maximum z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu: "Jedna chybička sa tam ´vloudila´. Myslím, že bola tesná hore. Pomyslela som si pred ňou, že tú poslednú si už musím postrážiť a nakoniec mi to tesne ušlo. Čo sa dá robiť, napriek tomu som sa snažila bojovať. Na tejto strelnici sa dosť chybuje, takže s jednou sa dá ešte relatívne dobre súťažiť."



Výkon zo šprintu by rada vylepšila v nedeľňajšej stíhačke na 10 km. Ako povedala, kontaktné preteky jej sedia viac, keďže bude mať čistejšiu hlavu. "Je to aj o taktike, zhone a ďalších dievčatách. Nebudem mať toľko času rozmýšľať len nad sebou, ale aj nad nimi a možno práve to by mi mohlo vyhovovať. Ja som typ pretekárky, čo potrebuje riešiť v hlave iné veci a nie seba, aby to dopadlo lepšie. Dúfam, že sa mi tieto slová potvrdia," dodala.