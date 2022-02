Českí hokejisti prvý raz v Pekingu vyhrali, rozhodli až nájazdy

Českí hokejisti si na ZOH v Pekingu pripísali prvé víťazstvo. V skupine B zdolali Švajčiarsko po predĺžení 2:1, keď jediný nájazd premenil David Krejčí.

Česi uzavrú svoje účinkovanie v základnej skupine zápasom s tímom Ruského olympijského výboru, ktorý je na programe v sobotu 12. februára o 14.10 SEČ. Švajčiari budú hrať v rovnakom čase s Dánskom.

Česi mali lepší vstup do zápasu, v 3. minúte sa dostali k presilovke, no skóre otvorili tesne po nej. Smejkal aj s nešťastným prispením švajčiarskeho obrancu Webera dostal puk do Genoniho bránky - 1:0. Aj z prvej presilovky Švajčiarov vyplynul gól, keď Haas pretlačil puk za Hrubca - 1:1. Česi boli v prvej tretine strelecky aktívnejší, ale Švajčiarov povzbudil vyrovnávajúci gól, po ktorom vyrovnali hru.

Druhá časť priniesla vyrovnaný hokej, v ktorom si tímy dávali pozor na defenzívu aj fauly. Hráči sa dostávali iba k zakončeniam z nie príliš nebezpečných pozícií a na udržaní nerozhodného výsledku mali podiel aj obaja brankári.

V úvode tretej tretiny boli ofenzívne aktívnejší Česi. Ani v jej ďalšom priebehu však nedokázali skórovať a nepodarilo sa to ani Švajčiarom. Vyrovnaný zápas pokračoval v predĺžení, ale aj v ňom brankári viackrát podržali svoje tímy.

V samostatných nájazdoch bol úspešný iba David Krejčí, ktorý rozhodol o víťazstve Česka.

Česko - Švajčiarsko 2:1 pp a sn (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 5. Smejkal (Klok, H. Zohorna), rozh. sam. nájazd Krejčí - 9. Haas (Andrighetto). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Bruggeman (USA) – Lazarev (Rus), McCrank (Kan.), vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 834 divákov.

Česko: Hrubec - Mozík, Šulák, Kundrátek, Jeřábek, Knot, Klok, Sklenička - Hyka, Krejčí, Sedlák - Stránský, Kovář, Červenka - Řepík, Sobotka, Lenc - Smejkal, T. Zohorna, H. Zohorna.

Švajčiarsko: Genoni - Diaz, Müller, Untersander, Frick, Weber, Loeffel, Fora, Alatalo - Ambühl, Corvi, Hofmann - Andrighetto, Haas, Hollenstein - Vermin, Bertschy, Herzog - Mottet, Thürkauf, Moser.