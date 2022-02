Výborný výkon Paulíny Fialkovej: V šprinte tesne za elitnou desiatkou

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková obsadila v piatkovom šprinte na ZOH 2022 v Pekingu 14. miesto, keď minula na strelnici až posledný desiaty terč. Zlato získala Nórka Marte Olsbuová Röiselandová. Na stupňoch víťazov ju doplnili strieborná Švédka Elvira Öbergová a bronzová Talianka Dorothea Wiererová.

P. Fialková mala v cieli odstup +1:27,7 min. Ak by nemusela zamieriť na trestný okruh, mohla by v cieli bojovať o 5. priečku, ktorá patrila Nórke Ingrid Landmarkovej Tandrevoldovej s mankom +1:00,2. V prípade úspechu by si vyrovnala pod piatimi kruhmi svoje osobné maximum, ktorým tak zostáva piata priečka z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu. Ivona Fialková minula štyrikrát a obsadila 41. priečku s odstupom +2:27,5. Na strelnici mala bilanciu 1+3. Henrieta Horvátová obsadila 72. priečku, keď netrafila jeden terč v ľahu a v cieli mala manko +3:36,4. Nepredstaví sa tak v stíhacích pretekoch.



Röiselandová potvrdila post najlepšej biatlonistky sezóny. Vo Svetovom pohári jej patrí žltý dres líderky celkového poradia i červený pre najlepšiu ženu šprintu. Pri ideálnych poveternostných podmienkach neminula terč, tak ako päť najlepších žien v cieli a triumfovala s pohodlným náskokom 30,9 s. "Dnes to bola pre mňa dokonalá jazda. Zrejme to boli moje najlepšie preteky v kariére a vyšlo to práve na olympiáde. Tieto trate mimoriadne bolia, no cítim sa silná. Už mám tri medaily a olympiáda iba začala. To je sen," tešila sa zlatá Nórka v rozhovore, ktoré TASR spracovala z Eurosportu.



Röiselandová vybojovala svoj prvý individuálny najcennejší kov pod piatimi kruhmi po zlate z miešanej štafety v Pekingu. Vo vytrvalostných pretekoch bola bronzová. Celkovo už má v zbierke päť medailí. Strieborná Öbergová získala svoju prvú medailu na vrcholnom podujatí. Prvého individuálneho cenného kovu sa dočkala aj 31-ročná talianska stálica biatlonových podujatí Wiererová. Tá mala doteraz na konte z olympiády iba dva bronzy zo štafiet.