Britské média šokujú! Martin Dúbravka odmietol prestup do najúspešnejšieho anglického klubu

Červení diabli boli pripravení akceptovať návrh Newcastlu United o výmene žilinského rodáka za talentovaného odchovanca Deana Hendersona na hosťovanie do konca sezóny s opciou na trvalý prestup. Dotiahnutie obchodu do zdarného konca však podľa informácii lokálneho periodika Manchester Evening News zmaril samotný Dúbravka, pretože chce aj naďalej bojovať o svoje miesto v bráne „strák" a netúži byť len dvojkou hviezdnemu Španielovi Davidovi de Geovi (31).

Newcastle's Martin Dubravka rejected a deadline day loan move to #mufc. United were prepared to accept Dubravka in exchange for Dean Henderson but he declined the opportunity to join as back-up to David de Gea #mulive [@samuelluckhurst]