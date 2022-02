Red Bull predstavil nový stroj pre obhajcu titulu: V tomto monoposte bude pretekať Max Verstappen

Stajňa Red Bull s odhalením auta prílíš neváhala a nový stroj odhalila medzi prvými. Samozrejme, nie je to jeho finálna podoba, keďže isté aerodynamické prvky chcú pred konkurenciou ukryť.

Výraznou zmenu v lakovaní predstavuje aj pribudnutie loga spoločnosti Oracle, ktoré vidieť po bokoch monopostu. Americký technologický gigant sa totižto stal novým titulným sponzorom tímu a do rozpočtu údajne prispeje sumou 300 miliónov dolárov.

Ready to send it 🔥 Bringing in a whole new era of #F1 with our fans 🤘 pic.twitter.com/jtpBptQmCJ