Juraj Slafkovský sa zapísal do histórie olympijských hier: TOTO sa za posledných 74 rokov nikomu nepodarilo!

Na jeho výkon sa po úvodnom dueli na ZOH 2022 hrnú slová chvály z každej strany a niet sa čomu čudovať. Najlepším hráčom v slovenskom drese proti Fínom (2:6) bol nepochybne talentovaný útočník Juraj Slafkovský (17).

Zápas síce začal až vo štvrtej formácii spolu s Milošom Romanom a Pavlom Regendom, avšak napriek tomu dokázal streliť dva góly. Hráč TPS Turku sa po veľkom tlaku prvýkrát presadil už v šiestej minúte. Vďaka tomuto momentu sa stal prvým 17-ročným hokejistom od roku 1984, ktorý skóroval na olympijských hrách – vtedy sa to podarilo Edovi Olczykovi.

To však nebolo zo strany Juraja Slafkovského všetko. V druhej tretine takisto rozvlnil súperovu sieť. Novinár Jiří Vítek na Twitteri následne informoval, že naposledy sa 17-ročný hráč v jednom zápase pod piatimi kruhmi presadil dvakrát ešte v roku 1948. Čiže pred 74 rokmi! Veľkými písmenami sa tak zapísal do histórie najväčšieho športového podujatia, no a zároveň sa košický rodák stal najmladším slovenským olympijským strelcom.