Títo presvedčili Petru, že má na zlato! Slovenská hviezda priznala, že bez ich podpory by to nedala

Sú pri nej naozaj na každom kroku. Aspoň jeden z tímu je neustále s ňou, aby jej splnil, čo jej na očiach vidí. Petra Vlhová (26) si prácu týchto ľudí cení, aj preto im nikdy nezabudne poďakovať.

Tak to bolo aj po životnom úspechu, splnení veľkého detského sna na zjazdovke Ľadová rieka. Najmä ich prácu v pauze medzi prvým a druhým kolom slalomu. „Ešteže mám môj tím. Stále mi pripomínali, že som najlepšia a že som naozaj veľmi silná. Ja som si verila, ale samozrejme, keď som bola po prvom kole ôsma, tak mi išlo dole sebavedomie. Tým, že mám úžasných ľudí v tíme, tak mi stále pripomínali a dodali mi sebadôveru a silu," vyznala sa so zlatom na krku Petra, ktorá sa po debate so svojím tímom rozhodla nenastúpiť na preteky v super-G. Radšej si oddýchla, aby bola v plnej sile na alpskú kombináciu, ktorá je na programe vo štvrtok 17. februára, 3.30/7.00 SEČ. Takže toto sú ľudia, ktorí presvedčili Liptáčku, že na olympijské zlato má!

Zlatá v zlatej čiapke

Najväčší životný úspech si rodáčka z Liptova užívala v špeciálnej bielej čiapke so zlatým vzorom. V cieli slalomu sa tešila v základnej červeno-bielej, ale na medailový ceremoniál už nastúpila zlatá Petra v zlatej čiapke. „Je to špeciálna edícia čiapok pre olympijských medailistov. Máme pripravené čiapky v rôznych farbách pre každý druh medaily. Sme radi, že prvú sme už mohli použiť. Čiapka je teraz v správnych rukách,“ povedal vedúci slovenskej výpravy Roman Buček, ktorý pripomenul, že podobnú zlatú prikrývku hlavy dostala pred štyri rokmi aj Nasťa Kuzminová.