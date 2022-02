Srb chce hrať v Indian Wells, kde je vakcinácia povinná: Je Djokovič zaočkovaný?

Zmenil názor? Srbský tenista Novak Djokovič (34) sa prihlásil na marcový turnaj v Indian Wells, ktorému sa hovorí piaty Grand Slam. Na tom je čudné len to, že usporiadatelia vyžadujú od všetkých štartujúcich dokončené očkovanie proti koronavírusu. To by znamenalo, že má za sebou vakcináciu?

Zatiaľ nie je jasné, či päťnásobný miestny šampión a jeden z najznámejších odporcov zmenil názor, ani to, či kalifornskí organizátori majú pre neho pripravenú nejakú výnimku... Medzi prihlásenými na prestížny turnaj sú popri svetovej jednotke aj ďalšie hviezdy vrátane Rafaela Nadala, ktorý na Australian Open získal rekordný21. grandslamový titul a odpútal sa v historickom rebríčku od Djokoviča i Federera. Nechýba ani svetová dvojka Daniil Medvedev, trojka Alexander Zverev či Stefanos Tsitsipas. Hviezdny Srb zatiaľ v tejto sezóne nehral. V januári bol po ťahaniciach okolo víza a dohadoch o výnimke získanej na základe prekonaného covidu z Austrálie vyhostený a nemohol na úvodnom grandslamovom turnaji tenisového roka obhajovať titul. Problém so vstupom do krajiny by mohol mať aj v USA. Pre cestujúcich zo zahraničia platí od novembra povinnosť dokončeného očkovania a možnosti udelenia výnimiek sú veľmi obmedzené. Pred Indian Wells chce Djokovič hrať na februárovom turnaji v Dubaji, kde nie je vakcinácia povinná.