Slovenský tím si musel poradiť s nevídaným problémom: Veľkoryso pomohli Česi

Slovenská hokejová reprezentácia nemôže priamo na olympijskom turnaji počítať so svojím dlhoročným videoanalytikom Igorovi Andrejkovičom kvôli pozitívnym testom na koronavírus. Tréner Craig Ramsay (70) a jeho realizačný tím preto v Pekingu našli čiastočnú náhradu, keď im prišiel na pomoc videoanalytik českého tímu Denis Havel.

Covidová doba prináša rôzne kuriózne situácie, obzvlášť na takýchto veľkých podujatiach, no na každý problém existuje riešenie. „Teraz by sme ešte v priebehu turnaja mohli naraziť na Slovákov, nech to aspoň nejako využijeme," humorne sa vyjadril k netypickej situácii tréner českého národného tímu Filip Pešán (44).