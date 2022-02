Slafkovský reaguje na chybnú menovku na drese: Vôbec som to netušil

Organizátori sa pred prvým zápasom slovenských hokejistov na ZOH v Pekingu postarali o faux pas. Jurajovi Slafkovskému prehodili písmená na drese a tak na ňom svietilo "Slafkovksy". Mladý útočník to zistil až v mixzóne, keď ho na chybu upozornili slovenskí novinári.

"Vôbec som to netušil. Povedali mi to až pri predošlom rozhovore," povedal mladý útočník. Popletené meno na drese mu síce prinieslo šťastie, keď strelil oba slovenské góly pri prehre s Fínskom 2:6, no v ďalšom stretnutí už chce správny dres: "Myslím si, že každý hráč by mal mať na drese správne meno."



Slafkovský patril medzi najlepších hráčov Slovenska v úvodnom vystúpení a dvoma gólmi si otvoril strelecký účet nielen na olympijských hrách, ale celkovo na veľkých turnajoch. Doteraz zaznamenal v Á-čku len jeden presný zásah v príprave. Krídelník fínskeho TPS Turku je vo veku 17 rokov, 10 mesiacov a 11 dní najmladší slovenský strelec na ZOH. Zároveň je prvý sedemnásťročný hráč, ktorý strelil pod piatimi kruhmi aspoň dva góly v jednom stretnutí od roku 1948. Vtedy sa to podarilo Američanovi Jackovi Kirranemu na ZOH v St. Moritzi.



"Stále sa snažím pomôcť tímu a tréneri mi vravia, že mám viacej strieľať, tak som sa proste snažil strieľať, keď som mal možnosť. Padlo to a som za to celkom rád, i keď to dnes nevyšlo po tímovej stránke," povedal.



Slafkovský nastúpil vo štvrtom útoku spolu s Milošom Romanom a Pavlom Regendom. Práve táto lajna robila Fínom najväčšie problémy. "Sadli sme si, sme dobrí kamaráti mimo ľadu aj na ňom a to je dôležité, keď chcete mať dobrú chémiu. Som rád, že to bolo aj vidno," dodal.