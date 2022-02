Obranca Martin Gernát po prehre s Fínskom: TOTO sa nám nemôže stávať!

Slovenskí hokejisti vstúpili do hokejového turnaja v Pekingu prehrou s Fínskom 2:6. Dvojgólový strelec Slovákov bol Juraj Slafkovský (17).

Slováci mali výborný vstup do zápasu, keď sa v 6. minúte ujali vedenia. Fíni ešte do konca prvej tretiny nepriaznivý výsledok otočili.

Slovenskí hokejisti počas zvyšku duelu robili hrubé chyby, ktoré súper trestal a suverénnym spôsobom si postrážil víťazstvo.

„Začali sme celkom dobre, dostali sme sa do šancí a dali sme aj gól. Tím ako Fínsko potrestá každú chybu. To sme videli aj dnes. Z každej väčšej šance sme dostali gól. To sa nám nemôže stávať,“ povedal pre RTVS obranca Martin Gernát.

„Chýbalo nám len trocha šťastia. Škoda, že to nepadlo. Cítili sme sa výborne. Mali sme dnes veľa šancí, ale nedokázali sme ich využiť. Ľahké to nie je, pretože na tejto úrovni nie sú slabé tímy,“ povedal útočník Tomáš Jurčo.

Slováci nastúpia na ďalší zápas už v piatok 11. februára opäť od 9.40 SEČ proti Švédsku.