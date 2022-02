Shiffrinová sa rozhodla štartovať v super-G: Naštartovalo ju nádherné vyznanie Kildeho?

Američanka Mikaela Shiffrinová sa rozhodla štartovať v super-G! Dodal jej motiváciu a chuť pretekať nádherný odkaz partnera Aleksandera Aamodta Kildeho?

Američanka Mikaela Shiffrinová sa rozhodla štartovať v piatkovom super-G na olympijských hrách v Pekingu. Bude sa snažiť revanšovať za nevydarené preteky v obrovskom slalome a slalome, v oboch prípadoch vypadla už v prvom kole.

Možno ju motivoval nádherný odkaz priateľa Aleksandera Aamodta Kildeho. Keď sa pozriete na tento obrázok, môžete si vymyslieť toľko vyhlásení, významov a myšlienok. Väčšina z vás sa na to pravdepodobne pozerá slovami: 'Stratila to', 'nedokáže zvládnuť tlak' alebo 'čo sa stalo?'... Čo ma frustruje, pretože vidím len to, že vrcholový športovec robí to, čo takýto športovec robí! Je to súčasť hry a stáva sa to. Tlak, ktorý všetci vyvíjame na jednotlivcov v športe, je enormný, takže vráťme rovnakú podporu späť. Všetko je o rovnováhe a my sme len normálne ľudské bytosti!! Milujem ťa, Kaela," zastal sa svojej hviezdnej partnerky odkazom na sociálnej sieti instagram.