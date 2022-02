Škriniar ohromil futbalový svet: Najkrajší zákrok na bránkovej čiare, rozplývajú sa fanúšikovia!

Slovenský obranca Milan Škriniar sa zaskvel vo štvrťfinále talianskeho pohára! Líder defenzívy Interu Miláno predviedol v 65. minúte stretnutia proti AS Rím skutočnú defenzívnu lahôdku, keď loptu letiacu do opustenej bránky parádne vyhlavičkoval na bránkovej čiare. Kredit na jeho skvelom zákroku neuberá ani skutočnosť, že následne rozhodca zdvihol vlajku a signalizoval ofsajd Rimanov.

Škriniarova bravúra obletela sociálne siete a objavilo sa množstvo zaujímavých komentárov. Jeden z fanúšikov napríklad tvrdil, že Škriniar aj hlavičkou chytá lepšie ako gólman Handanovič rukami. Ďalší zas označil Škriniarov zákrok za najlepší zásah na bránkovej čiare, ktorý kedy videl. Každopádne, slovenský obranca predviedol opäť raz svoju extratriedu a po výhre 2:0 sa tešil z postupu do semifinále.

May have been offside but amazing stuff from Skriniar pic.twitter.com/YE0uV9B4Je