Švédi viedli nad Lotyšmi už o tri góly, potom ale zápas dostal iný náboj

Hokejisti Švédska vstúpili víťazne do olympijského turnaja v Pekingu, keď v úvodnom dueli "slovenskej" C-skupiny zdolali Lotyšsko 3:2.

Slováci v nej nastúpia na svoj prvý zápas vo štvrtok o 9.40 SEČ proti Fínsku. Švédi budú v piatok od 9.40 druhým súperom SR, Lotyšov čaká v rovnaký deň o 14.10 SEČ súboj s Fínskom.

Lander mohol poslať favorita do vedenia už v 11. sekunde, ale sľubnú príležitosť nevyužil. Severania mali v prvej tretine viac z hry a streleckú prevahu potvrdili gólom Wallmarka v 10. minúte, ktorý využil prihrávku spoza bránky. Lotyši sa v ďalšom priebehu ubránili dvom oslabeniam, ale v úvode druhej časti inkasovali druhý gól.

Po nepresnej rozohrávke lotyšského brankára Punnenovsa sa Švédi dostali do ofenzívnej akcie a Lander dorazil puk do bránky - 2:0. Krátko na to mali Lotyši 4-minútovú presilovku, ale ani v nej nenašli recept na brankára Johanssona. Naopak, Švédi svoju početnú výhodu v 34. minúte využili a Wallmark svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 3:0. Lotyši sa vrátili do zápasu v 37. minúte, keď takisto zužitkovali presilovku. Brankár Švédov Johansson v nej nedosiahol na strelu Krastenbergsa - 3:1.

Od 47. minúty dostal zápas nový náboj, keďže Lotyši využili ďalšiu presilovku. Počas nej sa usadili v útočnom pásme a Jelisejevs zblízka dorazil puk do švédskej bránky - 3:2. Hráčom z pobaltskej krajiny krátko na to nevyšiel sľubný protiútok v prečíslení, no naďalej sa tlačili pred švédskeho brankára. Pred ním sa viackrát iskrilo, ale Lotyši už vyrovnať nedokázali.

ZOH 2022, hokej - C-skupina:

Švédsko - Lotyšsko 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Góly: 10. Wallmark (Holmberg, Olofsson), 21. Lander (Bromé, C. Klingberg), 34. Wallmark (Tömmernes, Pudas) - 37. Krastenbergs (Balinškis, Darzinš), 47. Jelisejevs (Darzinš, Balinškis). Rozhodovali: Fraňo (ČR), Vikman (Fín.) - Hancock (USA), Šalagin (Rus.), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 873 divákov.

Švédsko: Lars Johansson - Bengtsson, Fantenberg, Folin, Holm, Pudas, Tömmernes, Lin. Johansson, Hultström - C. Klingberg, Lander, Bromé - Olofsson, Wallmark, Holmberg - Rydahl, De La Rose, Everberg - Friberg, Krüger, Nordström.

Lotyšsko: Punnenovs - Freibergs, Cibulskis, Jaks, Mamcics, Žile, Balinškis, Ozols, Sejejs - Krastenbergs, Abols, Keninš - Daugavinš, Smirnovs, Darzinš - Mejia, Batna, Jelisejevs - Dzierkals, Džerinš, Rob. Bukarts.