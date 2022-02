Na mol ožratú hviezdu Man City nepustili do baru: Tréner Guardiola šokoval svojou reakciou!

Biela mikina s kapucňou na hlave, lízatko v ústach a podopieranie. Tak vyzeral hviezdny anglický futbalový reprezentant Jack Grealish, keď sa vybral do mesta za zábavou. Sprevádzali ho spoluhráči z klubu Manchester City Riyad Mahrez a Kyle Walker.

Grealish bol tak opitý, že ledva stál na nohách a odmietli ho vpustiť do baru. Video z incidentu sa okamžite začalo šíriť sociálnymi sieťami ako blesk. Najviac ale šokovala reakcia trénera Pepa Guardiolu, ktorého cituje Sky Sports.

„Som naštvaný, pretože ma nepozvali a nepáči sa mi to. Nabudúce dúfam, že sa mi ozvú. Nevidel som, čo sa stalo. Večerali spolu, triezvi, zabávali sa s kamošmi. Hráči vedia, že idú do rizika, pretože existujú sociálne siete, ale všetko bolo v poriadku. Dostanú pokutu, lebo ma nepozvali. V tomto prípade si myslím, že reakcia verejnosti je nespravodlivá."

Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL