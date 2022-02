Vaverčák so Zmijom po olympijskej premiére: Veľmi nás mrzí prvá jazda, mali sme na prvú desiatku

Slovenskí sánkari Matej Zmij a Tomáš Vaverčák sa v tréningoch na ZOH 2022 v Pekingu zlepšovali v každej jazde. V stredajších pretekoch však urobili v prvej jazde chybu, ktorá ich stála lepšie umiestnenie. Napokon z toho bola pri olympijskej premiére 13. priečka.

Zmij s Vaverčákom zakončili svoje olympijské umiestnenie nepríjemnou kolíziou, tesne pred cieľom sa prevrátili, no na výsledný čas to už nemalo vplyv. "Celý týždeň sme bojovali s tou poslednou zákrutou, našťastie tá kolízia nemala vplyv na čas. Ale nie je to nič príjemné. Bola to taká nie príliš pekná bodka za naším vystúpením. Mrzí náš veľmi prvá jazda, pokazili sme ju, veľmi nás to mrzí. Mali sme na lepšie umiestnenie, mali sme na prvú desiatku. V druhej jazde to bolo to, čo sme chceli. Tak sme mali ísť aj prvú jazdu. Ale toto je šport, kde keď urobíte chybu, tak vás to stojí všetko,“ uviedol Zmij.



Obaja sa ešte predstavia v štafetových pretekoch, tie sú na programe vo štvrtok. Spolu s nimi v nich zabojujú Jozef Ninis a Katarína Šimoňáková. „Chceme zabojovať. Verím, že všetci zajazdíme dobre a ukážeme dobrý výsledok. Každý musíme odstrániť chyby. Verím, že z toho bude pekné miesto,“ verí Zmij.



Vaverčák mal po kolízii v stredajších pretekoch mierne problémy s nohou, ale pre TASR potvrdil, že je v poriadku. Ani on nebol spokojný s niektorými jazdami, ale štart na prvých ZOH bral ako pomoc do ďalšej kariéry. „Nabrali sme ďalšie skúsenosti. Mali sme aj dobré jazdy, ale aj zlé, toto musíme vylepšiť.“