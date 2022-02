Tréner Gemza o Vlhovej: Po prežitom infarkte injekcia ako hrom! Ešte nás poteší

Aj asistent trénera Matej Gemza prežíval vystúpenie Petry Vlhovej na zimnej olympiáde v Pekingu ako na ihlách. Po zlatej medaile cítil veľkú radosť a zadosťučinenie za dlhoročnú prácu a verí, že slovenská lyžiarka ešte nepovedala posledné slovo.

Dvadsaťšesťročná pretekárka si v stredu splnila svoj veľký olympijský sen. Po nie ideálnej prvej jazde sa v druhej prebojovala z 8. miesta až na to najvyššie a získala prvé slovenské zlato v alpskom lyžovaní pod piatimi kruhmi. "Po prežitom infarkte sme všetci šťastní. Fantastická Peťa, že sa dokázala spamätať a zajazdila skvelú jazdu, čo ona vie. Sme šťastní, niet čo dodať," povedal asistent trénera Maura Piniho.



Práve švajčiarsky kouč postavil trať na druhé kolo a Vlhová z nej vyťažila maximum: "V prvom nešla dobre, nepustila lyže, nebola to tá pravá Peťa. Druhé kolo postavil Mauro trošku náročnejšie, aby slalomárky mohli využiť to, čo vedia a aby tie ostatné baby mohli zaváhať a mali to náročnejšie."



Vlhová na Piniho trati naozaj predviedla svoje umenie a bola najrýchlejšia s časom 52,09 s. V konečnom účtovaní zdolala Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú o osem a Švajčiarku Wendy Holdenerovú o dvanásť stotín sekundy. "Najťažšie boli tie chvíle po jej jazde, keď išli ostatné pretekárky. Najprv sme si povedali, že ak to bude tretie miesto, bude to veľmi tesné. V prvé sme spočiatku ani neverili. Bolo to veľmi náročné, zostarol a ošedivel som. No medaila je zaslúžená a Petra je naozaj naša snehová kráľovná," uviedol Gemza, ktorý verí, že Vlhová ešte v Pekingu môže pridať ďalšie výborné výkony: "Toto je injekcia ako hrom. Verím, že teraz pôjde ľahšie, uvoľnenejšie a ešte nás poteší. Neviem, čo máme čakať, ale určite sa budeme pokúšať o nejaký dobrý výsledok."