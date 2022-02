Vlhovej útok z 8. miesta na zlato: Všetko alebo nič!

A je to doma! Boli to však nervy, ale po strede 9. februára si Petra Vlhová (26) môže naozaj povedať, že je naj! K titulu majsterky sveta a veľkému krištáľovému glóbusu pridala rodáčka z Liptova aj kýžené olympijské zlato. Získala iba tretiu najcennejšiu medailu zo zimných hier pre Slovensko po Ondrejovi Nepelovi († 38) a Anastasii Kuzminovej (37) a historicky prvú z alpského lyžovania!

Slovenská favoritka, ktorá v tejto zime vyhrala päť zo siedmich slalomov, však musela o životný triumf zabojovať ako nikdy! Z ôsmeho miesta sa skvelou jazdou katapultovala na najvyššiu priečku. Petra sa stala štvrtou slovenskou medailistkou na ZOH v ére samostatnosti. Popri ruskej rodáčke Kuzminovej sa na stupne víťazov dostali už len strieborný ­s­noubordista z Turína 2006 Radoslav Židek a bronzový biatlonista z Vancouveru 2010 Pavol Hurajt.

Do tretice...

... všetko dobré! Vo Vlhovej prípade to platí dokonale. Zažíva tretiu olympijskú účasť, v slalome skončila v Soči 2014 na devätnástej a v Pjongčangu 2018 na trinástej priečke. Najcennejšou medailou výrazne zlepšila najlepšie výsledky Slovákov v alpskom lyžovaní v histórii ZOH. Doteraz najvyššie v špeciálnych disciplínach bola Jana Gantnerová-Šoltýsová v zjazde v Sarajeve 1984, v ére samostatnosti skončil Adam Žampa šiesty v slalome v roku 2014. V kombinácii obsadili piatu priečku Peter Jurko (1988), Adam Žampa (2014) aj Vlhová (2018).

Krásne ráno

V medailový úspech aj po prvom kole veril prezident ZSL Ján Krajčík. „Do takého rána by sme sa asi všetci budili radi. Bolo to famózne. Jej úspech je o to cennejší, že bola pod veľkým tlakom. Peťa je silná, je veľmi dobre nastavená. Žijeme rôzne éry, teraz žijeme v ére Peťky Vlhovej v lyžovaní. Verím, že je to prvý a nie posledný výsledok,“ povedal Krajčík. Naozaj v Číne to nemusí byť Vlhovej posledný prenikavý výsledok. V piatok o 4.00 hod. sa ide super-G a 17. februára je na programe kombinácia, kde bude opäť v úlohe jednej z najväčších favoritiek.