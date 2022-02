Postrach kolegov? TOTO zistil Jozef Pročko o Merčiakovi

Marcel Merčiak horúcou témou posledných dní. Mnoho verejne známych osobností sa populárneho športového komentátora zastalo. No nepatrí medzi nich politik Jozef Pročko. Aha, čo zistil o Merčiakovi!

V posledných dňoch sa intenzívne rieši Marcel Merčiak a uniknutá nahrávka, v ktorej vulgárne nadáva svojim kolegom. Ku kauze sa vyjadrilo už niekoľko verejne známych osobností. Drvivá väčšina sa populárneho športového komentátora RTVS zastala. No rozhodne k nim nepatrí poslanec NR SR Jozef Pročko. Podľa jeho informácií sa Merčiak podobným nevyberaným spôsobom ku kolegom neprejavil po prvýkrát.

„Áno, komu nerupli nervy, kto niekomu nevynadal. Toto, čo predviedol M. M., nemá s kolegialitou nič spoločné. Nejde o to, že ich poslal do p..e, ide o intonáciu a pre mňa vzťah k podriadeným. Každý máme právo na skrat. No medzi športovými moderátormi a pracovníkmi v RTVS športe mám veľmi veľa priateľov a tí mi potvrdili, že tento výbuch nebol ojedinelý,“ napísal poslanec za OĽaNO na sociálnej sieti facebook.

Svoj príspevok Pročko neskôr vymazal, jeho prepis ale prináša portál refresher.sk.