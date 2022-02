Tréner Vlhovej Mauro Pini: Prezradil svoj recept na úspech aj čo hovoril Petre medzi jazdami!

Splnil to, čo sľúbil! Švajčiarsky odborník Mauro Pini po svojom nástupe ku kormidlu tímu Petry Vlhovej sa zaviazal, že získa olympijské zlato. Všetko vyšlo v stredu. Slovenka získala svoje prvé, on už piate! Po dramatickom vyvrcholení pretekov rozdával úsmevy na všetky strany a pod Tatry poslal poďakovanie za podporu v slovenčine.

„Dakujeme! Dakujeme,“ povedal do kamier RTVS Mauro Pini, ktorý nemal chuť na nejaké rozbory a hodnotenia. „Teraz ani nie je čas niečo hodnotiť, treba si to len užívať,“ vyhlásil a potom pridal svoj recept na úspech: „Asi je to viera v úspech a vytvorenie správnej energie a správneho vedenia!“ Tento recept prináša úspechy, lebo Petrin najcennejší kov je piatym v jeho kolekcii trénerských olympijských úspechov. Zlato pod jeho vedením získala v Soči 2014 Slovinka Tina Mazeová v zjazde a obrovskom slalome a vo Vancouveri 2010 jeho krajan Didier Defago v zjazde a Carlo Janka v obrovskom slalome. Do tejto kolekcie ešte patrí bronz Silvana Zurbriggena v kombinácii vo Vancouveri.

„Medzi jazdami som hovoril Petre, aby bola skutočne odvážna, dala do toho srdce a že nemá čo stratiť. Aby nič neľutovala, keď dnes príde do izby. A ona bola neskutočná, mala na to minútu a zvládala to excelentne,“ vychválil Petru tréner a doplnil: „Ani nemôžem povedať, ako mi bije srdce. Som veľmi, veľmi, veľmi šťastný a som si istý, že nám to vydrží dnes večer, zajtra i celý ďalší rok!“