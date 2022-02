Žilinskí futbaloví mladíci dostanú za postup v Lige majstrov zaujímavú odmenu: Belaník si želá Real Madrid!

Vyšlo to nad všetky očakávania. Žilinská futbalová omladina pred utorňajším zápasom proti Interu Miláno (3:1) v kútiku duše dúfala, že by pri dobrej konštelácii mohla cez súpera, ktorý sa pýši jednou z najlepších futbalových akadémií v Európe, postúpiť do osemfinále juniorskej Ligy majstrov. Pred fantastickou diváckou kulisou, akú ešte v živote nezažila, sa jej to napokon podarilo a už sa teší na pondelňajší žreb, ktorý jej môže do cesty postaviť napríklad aj Real Madrid.

Žilinský mládežnícky futbal je po nečakanom postupe cez Inter Miláno hore nohami. „Pred zápasom sme tajne dúfali, že by sa nám pri dobrej konštelácii mohlo podariť zdolať vysoko favorizovaného súpera. A tá napokon prišla. Začalo sa to rýchlymi gólmi, ktoré sme dosiahli na začiatku oboch polčasov, a pokračovalo skvelým povzbudzovaním vypredaného štadióna, keď aj fanúšikovia pochopili, že by to mohlo vyjsť,“ povedal na úvod športový riaditeľ MŠK Žilina Karol Belaník (55). Podľa jeho slov to bol jeden špičkový zápas, v ktorom bolo vidieť perfektné brankárske zákroky, pekné góly a obrovské nasadenie. V tejto kategórii sú už takéto stretnutia sledované aj viacerými agentmi. „Je pravda, že juniorská Liga majstrov je ostro sledovaná, ale ťažko povedať, či niekto z našich padol nejakému agentovi do oka. Pre nás je prvoradé, aby takéto výkony chalani podávali aj v budúcnosti. A keď budú, nie je vylúčené, že príde nejaká ponuka,“ pokračoval skúsený funkcionár, ktorý sa už nevie dočkať pondelkového žrebu. „Tam už sú iba špičkové tímy, ale mojím snom je stretnúť sa s mojím najobľúbenejším klubom Realom Madrid,“ dodal K. Belaník. Zaujímavá odmena Žilinskí mladíci sa za svoj výrazný úspech dočkali aj zaslúženej odmeny. Tentoraz však nejde o tú finančnú, ale materiálnu. „Chalani dostanú za vzornú reprezentáciu klubu odmenu vo forme špičkovej značkovej obuvi,“ prezradil Karol Belaník.