Bývalý gólman Slovana Fín Sasu Hovi pred zápasom so Slovákmi: Na papieri máme jednoznačne lepší tím!

Na Slovensku má množstvo kamarátov a fanúšikov! Fín Sasu Hovi (39) vychytal v rokoch 2007 a 2008 dva majstrovské tituly bratislavskému Slovanu. Dnes doobeda však bude fandiť svojim krajanom v úvodnom súboji C-skupiny na olympiáde v Pekingu, kde Fíni nastúpia proti Slovákom. Sasu pre Nový Čas prezradil, že hoci sú severania favoriti, musia si dať veľký pozor na náš výber!

Bývalý hokejový gólman Sasu Hovi momentálne pracuje ako európsky skaut pre nováčika NHL Seattle Kraken. Na starosti má najmä fínskych hráčov, takže veľmi dobre pozná aj kvalitu súčasného tímu, ktorý sa predstaví pod piatimi kruhmi. „Fíni majú na olympiáde veľmi skúsené mužstvo, vekový priemer je okolo 30 rokov. Môžem povedať, že ide o lepší tím, ktorý práve na Slovensku v roku 2019 získal zlato. Ambíciou je určite jedna z medailí,“ povedal pre Nový Čas Sasu Hovi.

Na otázku, či v úvodnom zápase proti Slovensku by ho strata bodov jeho krajanov prekvapila, odvetil: „Poviem to takto, jednoznačne na papieri máme lepšie mužstvo, ale musíme si dať pozor. Slováci majú tiež dobrých hráčov, hrajú v KHL či iných ligách, niektorí majú aj skúsenosti z NHL. Ide o prvý duel na turnaji, zoberte si, že pred štyrmi rokmi ste prekvapili Rusko a vyhrali. Uvidíme, teším sa na tento duel.“ Hovi bude zápas a aj výkony dvoch mladíkov Slafkovského či Nemca sledovať vo Fínsku. „Keby nebola pandémia, tak by som bol v Pekingu. Áno, sú to šikovní hokejisti, ktorí by mali byť v letnom drafte vysoko,“ dodal Sasu.