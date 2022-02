Hurajt už prestával Vlhovej veriť: TOTO na Petre oceňuje najviac!

Bronzový biatlonista zo ZOH 2010 vo Vancouveru Pavol Hurajt (44) na diaľku privítal Petru Vlhovú (26) v štvorčlennom tíme slovenských reprezentantov, ktorí priniesli cenný kov zo ZOH v ére samostatnosti.

Bývalý reprezentant SR sa zaskvel v roku 2010 v pretekoch s hromadným štartom a Vlhovej triumf v Pekingu mu pripomenul krásne pocity.

Jej zlatú olympijskú jazdu sledoval v priamom prenose, po ktorom priznal, že vzhľadom na 8. priečku po 1. kole si nemyslel, že z toho bude najvyšší stupienok. Vlhová sa však v 2. kole príkladne popasovala s okolnosťami.

Trať, ktorú postavil jej tréner Mauro Pini, jej priniesla prvú olympijskú medailu v kariére. "Petra je veľká pretekárka svetového formátu a také sa vedia vyrovnať s podobnými situáciami. Jej výsledky v slalomoch Svetového pohára ju predurčovali do pozície favoritky, ale olympiáda je špecifická a je veľa okolností, ktoré mohli Petru ovplyvniť. Čokoľvek mohlo naštrbiť je pohodu. Je úžasné, ako sa vyrovnala s tlakom a čo dosiahla," povedal Hurajt na triumf Vlhovej.

Jazdu, ktorá priniesla historicky prvú slovenskú olympijskú medailu zo zjazdového lyžovania, sledoval naživo. "Musím sa priznať, že po 1. kole som už prestával veriť. Z jej vyjadrení po obrovskom slalome bolo cítiť, že jej príliš nevyhovuje sneh a bolo otázne, čo sa na tom zmení v slalome. O to viac chcem zdôrazniť, že veľký klobúk dolu pred jej výkonom a výsledkom," uviedol Hurajt.

Vlhovej zlato je pre Slovensko deviaty cenný kov zo ZOH od rozdelenia spoločného štátu. Okrem Hurajtovho bronzu patrí do slovenskej zbierky cenných kovov aj 6 medailí biatlonistky Anastasie Kuzminovej (3-3-0) a striebro snoubordistu Radoslava Žideka zo ZOH 2006 v Turíne. "Každá z týchto medailí je skvelý úspech slovenského športu. Či už to bola Nasťa, Rado Židek alebo ja. A teraz Petra. Veľmi som jej želal, aby v Pekingu naplnila vysoké očakávania a som šťastný, že sa jej to podarilo. Verím, že ešte nás poteší aj v najbližších dňoch," dodal.