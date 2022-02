Petra Vlhová rozplakala celé Slovensko: Emotívne slová olympijskej víťazky!

Po nevydarenom obrovskom slalome si Petra Vlhová (26) na ZOH v Pekingu napravila chuť tým najlepším spôsobom, akým sa dalo.

Fotogaléria 30 fotiek v galérii

V 1. kole síce nešla presvedčivo, druhú jazdu ale zvládla bravúrne a zaslúžene sa stala olympijskou víťazkou.

Vlhová získala pre Slovensko historický cenný kov v alpskom lyžovaní pod piatimi kruhmi a prvú medailu na ZOH 2022.

"Miešajú sa vo mne rôzne emócie, je to ťažko nejako popísať. Po prvom kole to bolo ťažké, očakávala som lepší výkon. Snažili sme sa to hodiť za hlavu. Som šťastná, že môj tím mi veril, bez nich by som nedokázala to, čo som dokázala. Mauro Pini musel trať druhého kola postaviť trochu ťažšie, slalom bol naozaj ťažký, snažila som sa byť pokojná. Brat mi na štarte povedal, že mi tak verí, ako nikdy. Ukázala som, že som veľký bojovník, dala som do tej jazdy všetko, čo sa dalo. Pre Slovensko som dokázala nemožné, získala som zlatú olympijskú medailu," povedala so slzami v očiach pre RTVS Petra Vlhová.

"Ten moment, keď zaznelo moje meno na stupni víťazov a hrala slovenská hymna bol veľmi silný. Plakala som ako malé dieťa," dodala.

Famózne druhé kolo slalomu! Petra Vlhová sa stala olympijskou šampiónkou

Druhé kolo slalomu postavil Vlhovej kouč Mauro Pini a práve rytmická zmena niektorých pasáži trate Petre vyhovovali.

"Snažil som sa dať na trať viac kombinácii a povýšiť trať pre najlepšie pretekárky. Petra vyhrala preto, že sa nebála. Je to bojovníčka, vďaka, že nám to vyšlo. Dala do toho veľké srdce na celej trati. Chcela vyhrať tieto preteky, dosiahnuť niečo výnimočné. V prvom kole stratila stotinky, ale potrebovali sme v druhom kole upraviť nejaké časti trate a vyšlo to. Slovensko môže teraz oslavovať," povedal pre RTVS tréner Vlhovej Mauro Pini.