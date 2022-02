Vek je len číslo: Štyridsiatnik Ibrahimovič sa takýmto drsným spôsobom udržiava vo forme

Byť dlhodobo na vrchole je nesmierne náročné, no existujú jedinci, ktorí to dokážu bez menších problémov. K ním nepochybne môžeme zaradiť i hviezdneho Zlatana Ibrahimoviča (40).

Švédsky útočník napriek svojmu vysokému športovému veku ešte stále pôsobí v najvyššej talianskej futbalovej lige a vďačiť za to môže najmä tvrdej a poctivej príprave. To, čo patrí do jeho tréningového procesu zdieľal aj so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram. Štyridsiatnikovi Ibrahimovičovi môže takúto formu závidieť každý futbalista.