Ledecká obhájila prvenstvo z Pjongčangu: Kuriózna cesta za zlatom

Dokázala to! Česká snoubordistka Ester Ledecká (26) je po štyroch rokoch opäť olympijskou šampiónkou. V Pekingu obhájila zlato z Pjongčangu v paralelnom obrovskom slalome. Suverénnym spôsobom zvládla kvalifikáciu a na ceste za najcennejším kovom jasne dominovala aj vo všetkých štyroch vyraďovacích kolách. V zbierke už má tri zlaté zo ZOH!

Boli to však jazdy na olympijský vrchol, aké sa len tak nevidia. Postupne všetky jej súperky v osemfinále, štvrťfinále, semifinále i vo finále vypadli, takže Ester finišovala vždy do cieľa sama. Každá z nich musela ísť za hranicu rizika, ak chcela zdolať najväčšiu favoritku, čo ani jednej nevyšlo.

„Taký je náš šport, prevláda v ňom veľa chýb. Ide o to, kto ich urobí menej a kto najlepšie zvládne tlak. Je to iné ako v lyžovaní, kde vedľa seba nikoho nemáte, nikto vás netlačí a nesnaží sa vás predstihnúť. Celý čas som sa sústreďovala iba na seba, a to mi pomohlo,“ povedala Ledecká pre české médiá.

Aj do finálovej jazdy si vybrala červenú dráhu, v ktorej úradovala už predtým. V rozhodujúcom súboji proti Rakúšanke Ulbingovej, ktorá spadla, predviedla bezchybný výkon a zaslúžene sa tešila z triumfu, hoci na doske štartovala za posledné dva roky len v troch pretekoch.Po príchode do cieľa nejasala. „Bola som taká koncentrovaná, že som po poslednej jazde nevedela, či ma nečaká ešte jedna. Stále to spracovávam,“ prezradila. Česká hviezda sa teraz preorientuje na alpské lyžovanie. Zopakovať Pjongčang 2018 s dvoma zlatými medailami môže tento piatok, keď obhajuje prvenstvo v super-G.