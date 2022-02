FC Barcelona svitá na lepšie časy: Na lane má štedrého sponzora, zmení sa i názov štadiónu

Futbalová Barcelona sa v posledných mesiacoch topila vo finančných problémoch, dokonca jej hrozil aj bankrot. Pomôcť v tejto neľahkej situácii by jej mala streamovacia spoločnosť Spotify, ktorá katalánskemu klubu chce poskytnúť 237 miliónov libier.

Pokiaľ sa informácie rádia RAC1 potvrdia, mal by aktuálne štvrtý celok španielskej La Ligy podpísať trojročnú zmluvu, vďaka ktorej získa vyššie uvedenú čiastku. Nebude to ale zadarmo. Sponzor by sa nachádzal na dresoch mužského i ženského tímu a zmenou by prešiel aj názov štadiónu. Ten by sa po novom volal Spotify Nou Camp.